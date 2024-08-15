遠東銀全年手收成長樂觀 看美降息加分大於減分

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-08-15 21:07

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遠東商銀 (2845-TW) 今 (15) 日舉行法人說明會，由執行副總林建忠及財務長周心華共同主持。美國降息在即，林建忠認為，雖然 Swap 收益受到壓縮，但還是加分大於減分，對遠銀 NII 將帶來正面效益，手續費收入展望維持樂觀，尤其是財管成長快速。

截至今年 6 月底，遠銀淨收益 65 億元，年增 2%，其中，淨利息收入近 29.65 億元，年減 12.3%；淨手收 15.59 億元，年增 20%；金融交易約 18 億元，年增約 14%。存放款利差 (spread) 為 1.13%，較去年同期下滑 23 個基點；淨利差 (NIM) 維持 0.76%，較去年同期下滑 18 個基點。

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遠銀上半年稅前盈餘約 27 億元，年增 17.3%，每股純益 (EPS) 0.59 元，每股淨值 14.63 元。遠銀逾期放款比率 0.08%，逾放備抵呆帳覆蓋率 1504%，放款覆蓋率略降至 1.28%。

遠銀關切 NII (淨利息收入) 展望，林建忠說明，NII 要能夠成長，基本上資產規模要大一點，若是做外幣，價格好一點、利差多一點，這些就會影響到 NII 的數字。遠銀於 2022 年進行一次增資，今年因有盈餘轉增資，達 20 億元。

林建忠指出，增資完以後，風險資產就可以擴大一些，如果是做放款，需要有資金來源，那就必須要有存款，以現在中型銀行的資金環境而言，吸收存款能力不是這麼好，意味著未來資產增長，還需要一些時間來實現。

此外，利率變化也是影響 NII 的重要因素，林建忠說明，當台幣利率上升時，對遠銀的資產負債配置有利，而聯準會降息對遠銀經營也是加分的，因此，外幣資產規模必須趕緊擴大。觀察下半年眾多因素，整體來看，遠銀未來 NII 的展望，應該加分大於減分。

市場高度預期 Fed 9 月啟動降息，甚至上看 2 碼，林建忠認為，雖然 Swap (換匯交易) 收益會受到壓縮，但遠銀已調整外幣資產組合降低衝擊。

NFI 方面，林建忠指出，今年在財管方面成長相當強勁，海外投資主要受到 Fed 準備降息利多帶動，買氣仍未降溫，若是 9 月啟動降息循環，可望一路降到明年，像是債券相關就是許多投資人偏好的商品，對有關個金的 NFI 淨手收部分，持樂觀態度，應該還會保持不錯的成長。

法金方面，林建忠表示，每一個案子的進度都不太一樣，產生收入的時間點也不一，走過 COVID-19 後，遠銀開始起步承作較多案件，未來一年將會陸陸續續成案，不會比去年還要糟糕，將有不錯的展望。

投資收益方面就比較難說了，林建忠說，台股近月出現暴跌，雖然有人認為波動度增加才是賺錢的機會，但風險值也變大了，不一定真的賺得到錢，因此要評估風險胃納能不能匹配，遠銀過去比較偏向保守，主要因規模比較沒這麼大，無法擴大投資部位。

值得注意的是，遠銀呆帳上半年提存費用約 2 億元，較去年同期減少約 5 億元，上半年呆帳回收約 3 億元，較去年同期增加約 1 億元，由於回收金額大於提存費用，因此可貢獻稅前盈餘約 1 億元。