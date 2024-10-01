陸房市新政刺激買氣大舉回籠！多城出現熱銷及「日光」景象 甚至催生出新地王

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-10-01 10:36

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過去一周，無論是對中國經濟還是房市、股市來說，都是逆轉命運的一周且市場氛圍真的在轉變，先是廣州拍出了天河區的新地王跟鄭州開發商宣佈建案漲價 2%，又有上海、廣州與深圳推出進一步鬆綁房市的政策。

從上周二 (9 月 24 日) 公布「924 新政」以來，中國股市連五天走漲，估值處於歷史低點的房地產類股被資金買爆，地產指數在上周拉出一條 20% 的周 K 線，這一表現傳遞了重要信號，說明市場上的莊家都看好房市回暖、房地產開發商業績復甦。

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在一線城市上海，上億人民幣豪宅再現「日光」盤，位於上海黃浦區新天地區域的翠湖天地六期的 108 套豪宅上周五 (9 月 27 日) 一天賣光，均價高達每平方公尺人民幣 21 萬元，每套平均總價約 1.11 億元，收入近 120 億元，刷新中國億級豪宅日光紀錄。

千萬級別的豪宅也不遑多讓，位於徐匯濱江的中海領邸 · 玖序三期也於上周五開盤，178 套房源均價每平方公尺 14.67 萬人民幣，套均總價約 1500 萬元至 3300 萬元，實現三開三罄，累計銷售額約 148 億人民幣。

豪宅是房市的風向球，熱銷甚至日光是一個好現象，說明房地產行業信心在回歸。

此外，在土地一級市場也傳出久違的溢價與地王新聞，廣州今年總價最貴地皮誕生，成都土拍溢價率 86%、深圳土拍溢價 35%，其中廣州南方麵粉廠地塊經過 148 輪競價，在上周日 (9 月 29 日) 由保利以 117.5 億人民幣拿下，折合樓面積每平方公尺 66957 人民幣，躋身廣州土拍成交樓面價老二位置。

另一個一線城市深圳，寶中地皮上周四 (9 月 26 日) 也成功出讓，9 家知名建商經過 82 輪角逐，最終保利置業以樓面價每平方公尺 5.2 萬人民幣、總價 28.2 億元拿下，溢價率高達 35%。

成都中心城區 2 宗宅地也在上周五拍賣，位於天府新區麓湖板塊的地塊，吸引 9 家建商競拍。該地皮經過 114 輪競價，最終以每平方公尺 24300 元樓面價拍出，被潤達豐濱江以 9 億人民幣拿下，成交溢價率 86.9%，直接刷新天府新區土拍新的地價，成為全成都地價第三。

從成都到深圳，核心城市核心地塊的土地熱情被不斷點燃，開發商拿地的積極性也大幅增加。

在中古屋市場，也出現成交量上升跟掛牌量回落的情形。根據深圳樂有家門市統計，上周六 (9 月 28 日) 成交量創近 4 個月以來單日最高紀錄，上海當日成交量亦達 872 套，創近 2 個月單日成交量新高。

北京市場方面，鏈家二手房上周四掛牌量 104.11 萬套，到了上周日 (9 月 29 日) 遽降至 13.74 萬套，直線下降 3700 套，這一情況往往意味著價格止跌和銷售量的溫和復甦，同時說明市場形勢開始轉變，從買方市場向賣方市場過渡。

不止中古屋，不完全統計數據也顯示，上周六至少有 8 個項目開放展示中心、樣品屋或舉辦活動，多個新建案報喜，有專案最高單日賣出 26 套房子。