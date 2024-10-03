忙到冒煙！十一長假廣州、上海看房人氣旺 銷售人員加班到凌晨
鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2024-10-03 10:31
自「924 新政」推出與多地城市鬆綁甚至解除住房限制措施，中國房市交投氣氛濃厚，不少建案售樓處座無虛席，甚至要看樣板房都需要排隊，國慶長假更未放假，黃金周首日更出現銷售員加班到淩晨一點，人多到超出預期的景象。
廣州某建案銷售人員告訴《21 世紀經濟報道》，廣州全面取消限購加上目前正值十一長假，客戶來訪量較往常工作日增加三倍，成交量達到雙位數；十一當日預約客戶超過 400 組，單日來訪超過 200 組，成交 39 套，無論是熱度還是成交量均明顯上漲，客戶成交周期更明顯縮短。
位於天河的能建天河麓譽府銷售人員張洋也向《信息時報》表示，十一當日早上 9 點行銷中心才開門，但開門前就有十幾個客戶在門口等，光是當天上午有近五十組客人來看房，他昨晚和同事加班到凌晨一點，早上準時來銷售中心。
有建案還從周邊專案急調人員來幫忙接待人員，銷售人員廖小姐說：「自己從早上八點半忙到中午，都來不及吃飯。」
另據上海《新民晚報》報導，十一黃金周第一天也是上海房市新政策實施首日，松江區、寶山區、浦東新區等多個售樓處都迎來許多「新面孔」，大戶型房源更是搶手，部分售樓處黃金周七天的接待名額都已全部約滿。
事實上，今年來不少建商藉助新政利好，促銷力度也是真金白銀的讓利。抽獎送豪車、一口價、打八折、送幾十萬裝修等促銷手法層出不窮，像是在黃金周推出的廣州新建案「新世界 · 天馥」76 到 139 平方公尺江景三四房新品，開賣價最高可享 83 折，且每套房附贈 40 到 70 萬人民幣的豪華裝潢。
此外，廣東保利旗下的保利燕語堂悅、保利招商華發中央公館推出買房送蔚來汽車活動，而萬科瑧樾府成交則送價值 46.98 萬元問界 M9 增程 Max 六座版。
克而瑞廣佛首席市場分析師肖文曉則預期，本次取消限購，市場可實現平穩過渡，有助於實現促進廣州房地產市場止跌回穩的目標。中原地產項目總經理黃韜表示，從一線市場反應來看，新政推出後的這幾天看房熱情非常高漲，在不限購、利率、首付等系列利好政策的疊加下，今年廣州「銀十」以及第四季房市成交量一定有一個較為明顯的反彈。
另外，還有建商為促進成交，甚至幫客戶賣中古屋，像是廣東保利旗下 12 個建案就有專人免費為客戶提供舊房幫賣服務，包括舊屋美化建議、房屋價值梳理、3 公里範圍網格化推廣、全城經紀人攪動、成交過戶指導等優質服務，更會補貼高額二手傭金，傭金補貼最高可達 7 萬元。
廣東省城鄉規劃院住房政策研究中心首席研究員李宇嘉表示，龍頭企業如果帶頭保價，無理由退房，有利於帶動供給端價格穩定，並能打消購屋者對房價下降的顧慮。
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