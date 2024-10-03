忙到冒煙！十一長假廣州、上海看房人氣旺 銷售人員加班到凌晨

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2024-10-03 10:31

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廣州某建案銷售人員告訴《21 世紀經濟報道》，廣州全面取消限購加上目前正值十一長假，客戶來訪量較往常工作日增加三倍，成交量達到雙位數；十一當日預約客戶超過 400 組，單日來訪超過 200 組，成交 39 套，無論是熱度還是成交量均明顯上漲，客戶成交周期更明顯縮短。

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位於天河的能建天河麓譽府銷售人員張洋也向《信息時報》表示，十一當日早上 9 點行銷中心才開門，但開門前就有十幾個客戶在門口等，光是當天上午有近五十組客人來看房，他昨晚和同事加班到凌晨一點，早上準時來銷售中心。

有建案還從周邊專案急調人員來幫忙接待人員，銷售人員廖小姐說：「自己從早上八點半忙到中午，都來不及吃飯。」

事實上，今年來不少建商藉助新政利好，促銷力度也是真金白銀的讓利。抽獎送豪車、一口價、打八折、送幾十萬裝修等促銷手法層出不窮，像是在黃金周推出的廣州新建案「新世界 · 天馥」76 到 139 平方公尺江景三四房新品，開賣價最高可享 83 折，且每套房附贈 40 到 70 萬人民幣的豪華裝潢。

此外，廣東保利旗下的保利燕語堂悅、保利招商華發中央公館推出買房送蔚來汽車活動，而萬科瑧樾府成交則送價值 46.98 萬元問界 M9 增程 Max 六座版。

克而瑞廣佛首席市場分析師肖文曉則預期，本次取消限購，市場可實現平穩過渡，有助於實現促進廣州房地產市場止跌回穩的目標。中原地產項目總經理黃韜表示，從一線市場反應來看，新政推出後的這幾天看房熱情非常高漲，在不限購、利率、首付等系列利好政策的疊加下，今年廣州「銀十」以及第四季房市成交量一定有一個較為明顯的反彈。

另外，還有建商為促進成交，甚至幫客戶賣中古屋，像是廣東保利旗下 12 個建案就有專人免費為客戶提供舊房幫賣服務，包括舊屋美化建議、房屋價值梳理、3 公里範圍網格化推廣、全城經紀人攪動、成交過戶指導等優質服務，更會補貼高額二手傭金，傭金補貼最高可達 7 萬元。