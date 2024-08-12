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麗臺上半年每股虧損2.59元 決撤銷上限4億元公司債發行

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-08-12 19:31

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麗臺上半年每股虧損2.59元 決撤銷上限4億元公司債發行。(圖：shutterstock)

顯卡廠麗臺 (2465-TW) 董事會 今 (12) 日通過上半年財報，上半年稅後虧損 21.7 億元，較去年同期擴大，每股虧損 2.59 元，同時因營運仍處於虧損，決議撤銷上限 4 億元公司債發行。

麗臺說明，由於營運仍處於虧損狀態，考量發行有擔保轉換公司債之擔保費用及相關條件，不如原先預期優異，麗臺決議撤銷本次有擔保轉換公司債之發行。


麗臺第二季營收 71.9 億元，季減 23.5%，年減 11.7%；毛利率 9%，季減 1 個百分點，年減 2 個百分點；營業虧損 11.0 億元，較第一季、去年同期擴大；營益率 - 15%，較第一季、去年同期擴大。稅後虧損 13.3 億元，較第一季、去年同期擴大，每股虧損 1.59 元。

麗臺上半年累計營收 165.9 億元，年增 4.4%；毛利率 10%，年減 0.0 個百分點；營業虧損 18.9 億元，較去年同期擴大；營益率 - 12%，較去年同期擴大；稅後虧損 21.7 億元，較去年同期擴大，每股虧損 2.59 元。

儘管第二季營運不佳，不過董事長盧崑山先前於股東會表示，輝達 (NVDA-US) 和美超微 (SMCI-US) 皆是麗臺合作夥伴， AI 伺服器佔業績占比 20 至 30%，並於第三季大量出貨，營收將大幅成長，整體營運有望轉虧為盈。

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