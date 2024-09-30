證交所提三大策略壯大台灣資本市場 為亞洲資管中心增添底氣

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-09-30 19:58

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證交所今 (30) 日舉辦「壯大臺灣資本市場高峰會」，邀請 246 家上市公司參與，證交所董事長林修銘表示，台股上市市值已突破 70 兆元，外資持有比重將近 43%，顯見台灣資本市場在全球中屬「first tier」，證交所將從三大策略方向著手，包括「提升企業價值」、「引領產業發展」、「增進企業曝光」，三管齊下打造優質且具特色性之資本市場，吸引資金挹注，為亞洲資產管理中心增添底氣。

金管會主委彭金隆致詞時指出，台灣擁有完整的產業聚落及優質的投資標的，要打造台灣特色的資產管理中心，關鍵在於留住本地的財富，進而支持在地產業的發展，投資台灣，而資本市場在其中扮演著不可或缺的樞紐角色。

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彭金隆表示，證交所過去推出的資本市場壯大計畫，強化資本市場及交易所間的國際合作，擴大投資創新與新創，乃至於永續綠色金融商品或 Reits 的推動等計畫，都跟未來打造具有台灣特色的資產管理中心息息相關。

因此，金管會攜手證交所，持續致力於推動資本市場的改革，並全力促進資本市場的發展，未來我們要持續的強化市場透明度、強化公司治理，為企業創造一個更友善、開放，更有競爭力的市場環境，以吸引更多的國際資本進入台灣市場。

林修銘受訪時指出，台灣產業目前以 ICT 為主，占整體市值將近 60%，也實質反映到供應鏈上，在世界上我們具有不可替代的實力，並帶動台灣資本市場茁壯，今年 7 月市值世界排名登上全球第 12 名，成交量排名為全球第 9 名，就是靠著 ICT 產業奠定下來的基礎，交出亮麗成績單，為台灣資本市場添增國際競爭力，吸引到更多外資進來。

針對提升企業價值的具體作法，林修銘表示，我們今年以「雙引擎」及「以大帶小」策略，增加產業鍵結合效益，未來除鞏固既有半導體產業基礎，也配合國家政策發展軍工、安控和通訊產業等，建構更具競爭力的供應鏈；同時聚焦新興產業聚落發展，培植生技醫療、數位雲端、綠能及環保等新興產業。

林修銘指出，根據證交所統計，外資在台投資比例將近 43%，相當高的水準，市值來到 70 兆元左右，顯見我們的資本市場在國際證券市場來說，可說是 first tier (第一梯隊)。證交所提出的雙引擎概念，就是主板 + 創新板，希望能夠維持 AI 或半導體產業維持全球競爭力，並藉由這樣子的底氣，繼續來培養、發展未來的新興產業。