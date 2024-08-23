響應教育部推AI學習教程　麗臺聯手臺師大深化數位教育

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-08-23 12:48

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為響應教育部推動各教育階段 AI 學習創新策略政策，麗臺科技 (2465-TW) 聯手國立臺灣師範大學產創學院，於北、中、南三地舉辦「智勝先機人工智慧雲端協作種子教師工作坊」，培訓近百位種子教師，以深化 AI 教育的普及與應用。

麗臺科技的 AIDMS 平台與被台師大選用作為教學基礎，該平台採用「無程式碼設計介面」，使不同學科背景的教師能夠輕鬆上手，國立臺灣師範大學副研發長兼產創學院 AI 所副所長林政宏表示：「麗臺的 AIDMS 不僅適合廠商數位轉型，也非常適合導入教育現場，讓師生無需先學習編程就能開始應用 AI。」

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AIDMS 平台內建主流 AI 深度學習框架及多種電腦視覺模型，同時採用開放式程式碼設計，方便進行進階研究。平台的多人協作功能更是促進了團隊合作和知識分享。麗臺科技林威延博士強調，這些特性能增強教學互動性，激發學生對 AI 的興趣和創造力。

林政宏進一步指出：「無痛學習的過程能帶來高度的成就感，自然會激發學生更深入探索 AI 的世界。」這種設計理念不僅降低了學習門檻，還為學生提供了一個實踐 AI 知識的平台。

除了種子教師培訓，麗臺與台師大產創學院也在計劃於進修推廣學院開設 AI 課程，面向國、高中學生，同樣使用 AIDMS 平台進行教學。這些課程將提供授課學習證明，進一步推廣 AI 知識至中學及基礎教育層級。