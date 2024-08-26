《黑神話：悟空》助攻顯示卡向前衝 麗臺、映泰、承啟早盤衝漲停

中國推出 3A 級大作《黑神話：悟空》僅上市 3 日便賣出 1 千萬套，營收初估突破人民幣 26.8 億元 (約新台幣 120 億元)，由於該遊戲對硬體的需求，外界看好，將帶動品牌板卡更替，麗臺 (2465-TW)、映泰 (2399-TW)、承啟 (2425-TW) 等顯示卡族群，在今 (26) 日開盤即衝漲停。