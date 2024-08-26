《黑神話：悟空》助攻顯示卡向前衝 麗臺、映泰、承啟早盤衝漲停
鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-08-26 10:20
中國推出 3A 級大作《黑神話：悟空》僅上市 3 日便賣出 1 千萬套，營收初估突破人民幣 26.8 億元 (約新台幣 120 億元)，由於該遊戲對硬體的需求，外界看好，將帶動品牌板卡更替，麗臺 (2465-TW)、映泰 (2399-TW)、承啟 (2425-TW) 等顯示卡族群，在今 (26) 日開盤即衝漲停。
觀察今日股價動向，麗臺、映泰、承啟、華擎 (3515-TW)、撼訊 (6150-TW) 等顯卡二線廠，跳空開高，開盤約 5 分鐘，紛紛鎖死在漲停價；微星 (2376-TW)、技嘉 (2377-TW)、華碩 (2357-TW) 等大廠，也漲幅 7-9%。法人指出，「黑神話：悟空」對電腦硬體要求高，將帶動高階顯示卡換卡，國內顯示卡供應鏈有望受惠。
《黑神話：悟空》於 8 月 19 日上市，短短數日便打破多項遊戲紀錄，包括遊戲平台銷售至少 1000 萬套、同時在線人數達 300 萬人、銷售額高達新台幣 128 億元，帶動一股「悟空熱」，由於該遊戲畫面為 4K 畫質，使用 3D 環景操作模式與光追技術，至少需配備 NVIDIA(NVDA-US)RTX40 系列才能順利遊玩，因而刺激電腦硬體熱。
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