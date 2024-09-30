盤中速報 - Sui大漲8.78%，報1.78美元
鉅亨網新聞中心 2024-09-30 16:05
Sui(SUI)在過去 24 小時內漲幅超過8.78%，最新價格1.78美元，總成交量達2.42億美元，總市值47.67億美元，目前市值排名第 17 名。
近 1 日最高價：1.85美元，近 1 日最低價：1.63美元，流通供給量：2,679,963,750。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+9.98%
- 近 1 月：+102.90%
- 近 3 月：+105.82%
- 近 6 月：-10.24%
- 今年以來：+100.04%
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