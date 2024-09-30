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鉅亨速報

外匯速報 - 美元/泰銖(USDTHB) 大跌0.53%，報32.15元

鉅亨網新聞中心 2024-09-30 15:30


截至台北時間30日15:30，美元/泰銖下跌0.17點跌幅達0.53%，暫報32.15點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：-4.63%
  • 近 1 週：-1.67%
  • 近 3 月：-12.08%
  • 近 6 月：-11.14%
  • 今年以來：-5.91%

美元/泰銖近90天正相關的前3貨幣對


  • 美元/新加坡幣相關性0.74，本日下跌0.06%
  • 美元/瑞典克朗相關性0.61，本日下跌0.09%
  • 美元/韓元相關性0.61，本日下跌0.1%

美元/泰銖近90天負相關的前3貨幣對

  • 紐元/美元相關性-0.65，本日下跌0.36%
  • 英鎊/美元相關性-0.62，本日下跌0.05%
  • 澳元/美元相關性-0.58，本日下跌0.45%

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美元/泰銖32.18-0.43%
韓元/美元0.00076178999999999990.00%
紐元/美元0.63550.24%
英鎊/美元1.34070.25%
澳元/美元0.69210.28%

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