外匯速報 - 美元/泰銖(USDTHB) 大跌0.53%，報32.15元
鉅亨網新聞中心 2024-09-30 15:30
截至台北時間30日15:30，美元/泰銖下跌0.17點跌幅達0.53%，暫報32.15點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：-4.63%
- 近 1 週：-1.67%
- 近 3 月：-12.08%
- 近 6 月：-11.14%
- 今年以來：-5.91%
美元/泰銖近90天正相關的前3貨幣對
- 美元/新加坡幣相關性0.74，本日下跌0.06%
- 美元/瑞典克朗相關性0.61，本日下跌0.09%
- 美元/韓元相關性0.61，本日下跌0.1%
美元/泰銖近90天負相關的前3貨幣對
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
延伸閱讀
- 外匯速報 - 美元/馬來西亞令吉(USDMYR) 大跌0.49%，報4.102元
- 外匯速報 - 美元/馬來西亞令吉(USDMYR) 大跌0.53%，報4.1元
- 外匯速報 - 美元/馬來西亞令吉(USDMYR) 大跌0.29%，報4.11元
- 外匯速報 - 歐元/瑞郎(EURCHF) 大跌0.79%，報0.9381元
下一篇