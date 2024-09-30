〈日股盤後〉準首相鷹鴿立場迷離 日經下殺1900點 銀行股獨紅

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2024-09-30 14:43

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市場消化日本準首相石破茂的政策方向，加上 8 月工業生產意外下跌，位經濟復甦罩陰霾，日本股市周一 (30 日) 開盤重挫一路走低，日經 225 指數日經 225 指數(NKY) 終場收跌 1,910.01 點或 4.8%，報 37,919.55。

出口相關類股傷勢慘重，豐田汽車重挫 7.6%，本田汽車跌 7%，日產與鈴木也有超過 5% 的跌幅。

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半導體類股也一片哀嚎，東京威力科創重摔 7.95%，迪斯科下跌 7.89%，愛德萬測試下挫 6.49%。

銀行股逆勢獨紅，瑞穗金融大漲 4.19%，三井住友銀行升近 2%。

石破茂向來鷹派態度明確，過去多次批評安倍經濟學的寬鬆政策，提高了日本央行進一步升息的預期，但他 29 日表示，基於日本經濟現況，貨幣政策必須保持寬鬆，使得他的立場變得撲朔迷離。

分析師先前就已發出警告，表示在石破茂的政策更加明朗之前，日股短期內可能會大幅波動。