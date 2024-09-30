日本下任首相石破茂 主張重塑日美軍事同盟

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-09-30 14:00

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日本前防衛大臣石破茂將出任下一任首相，他認為美日關係不平等，並主張重塑日美同盟，這番話預示兩國關係可能出現緊張。

據《華爾街日報》上周五（27 日）報導，石破茂上周五在自民黨總裁選舉中以微弱優勢獲勝，日本國會定周二開會，屆時他可望被選為下一任首相。

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眼下日本正面臨前所未有的國安挑戰，包括中國軍事實力快速成長、北韓飛彈試射，俄羅斯也咄咄逼人，最近俄羅斯曾派一架飛機進入日本領空。

「我會保衛日本。」石破茂曾在競選期間說。「現在是時候運用我多年積累的經驗來實現這一目標了。」

儘管石破茂在國防問題上持鷹派立場，但他代表的自民黨派系，與已故首相安倍晉三和現任首相岸田文雄不同。安倍晉三和岸田文雄增加了國防開支，並尋求在不改變基本架構的情況下，深化日美同盟關係。

石破茂則對美日聯盟不對等感到不滿。日本領土駐紮約 55,000 名美國軍人，而且美國基地的成本，75% 由日方承擔。一項條約規定，如果日本受到攻擊，美國必須援助日本，但反過來，日本沒有這樣的義務。

「我認為日本還不是一個真正獨立的國家。」石破茂在 8 月出版的一本書中說。

石破茂在競選期間提出了重新構建美日聯盟的思路，建議把美國基地改為美日聯合運作。

石破茂反對限制日本訪問美國基地和設備的條約，例如美國軍用飛機在日本墜毀時。