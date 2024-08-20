技嘉AORUS前往德國電玩展 全新電競 AI PC 重磅亮相

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-08-20 16:08

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全球電腦領導品牌技嘉科技電競子品牌 AORUS ，以「 AORUS Infinity」為主題前進德國科隆電玩展 Gamescom 2024，展示全系列電競裝備，包括高規格 AI 電競筆電、OLED 電競螢幕，和全球限量版 XTREME Prestige 主機板與顯示卡。

AORUS 於現場展示最新的 AI PC，包括最高搭載 Intel® Core™ 第 14 代 HX 系列筆電處理器和 NVIDIA® GeForce RTX™ 40 系列顯示卡的 AORUS 17X、AORUS 16X 和 GIGABYTE G6X，這些筆電在最新遊戲中可提供 8 倍的更高幀數，同時以 13 倍的更快速度來生成 AI 圖片。

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AORUS AI PC 更配備獨家技嘉 AI Nexus 技術，包括專為滿足玩家對高效能需求而設計的 AI Boost，透過 AI 動態超頻，在激烈的遊戲過程中提升性能；AI Power Gear 則在筆電未插電時自動關閉獨立顯卡，延長電池壽命；而 AI Generator 提供即時生成式 AI 工具，實現快速啟動與不同應用程式間的無縫切換。