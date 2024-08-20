技嘉AORUS前往德國電玩展 全新電競 AI PC 重磅亮相
鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-08-20 16:08
全球電腦領導品牌技嘉科技電競子品牌 AORUS ，以「 AORUS Infinity」為主題前進德國科隆電玩展 Gamescom 2024，展示全系列電競裝備，包括高規格 AI 電競筆電、OLED 電競螢幕，和全球限量版 XTREME Prestige 主機板與顯示卡。
AORUS 於現場展示最新的 AI PC，包括最高搭載 Intel® Core™ 第 14 代 HX 系列筆電處理器和 NVIDIA® GeForce RTX™ 40 系列顯示卡的 AORUS 17X、AORUS 16X 和 GIGABYTE G6X，這些筆電在最新遊戲中可提供 8 倍的更高幀數，同時以 13 倍的更快速度來生成 AI 圖片。
AORUS AI PC 更配備獨家技嘉 AI Nexus 技術，包括專為滿足玩家對高效能需求而設計的 AI Boost，透過 AI 動態超頻，在激烈的遊戲過程中提升性能；AI Power Gear 則在筆電未插電時自動關閉獨立顯卡，延長電池壽命；而 AI Generator 提供即時生成式 AI 工具，實現快速啟動與不同應用程式間的無縫切換。
AORUS 同步展示 32 吋到 49 吋的 OLED 電競螢幕陣容，包括兩款榮獲德國紅點設計大獎的 AORUS FO32U2P 和 GIGABYTE MO34WQC2，其中，集頂級電競規格於一身的 32 吋 FO32U2P 更是全球首款支援 DP2.1 UHBR20 的電競螢幕。
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