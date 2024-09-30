〈聯邦銀攻越南〉總座：峴港分行申設排隊中 下一步瞄準星、日

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-09-30 14:48

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聯邦銀行 (2838-TW) 主辦越南不動產開發商 CityLand 5700 萬美元的國際聯貸案，對於國銀 72-2 條房貸水位吃緊議題，聯邦銀行總經理許維文今 (30) 日表示，目前該比率約在 26.5% 左右，雖然這筆放款會讓比率上升，但這是由越南工商銀行擔保，品質極佳、風險極低，會持續深耕越南，響應新南向政策，目前在越南只有河內辦事處，峴港分行申設正在等候當地政府核可，未來規劃赴新加坡、日本設立分行。

國內下半年出現房貸錢荒，關於銀行法 72-2 條限制國銀不動產放款不得超過 30%，許維文指出，聯邦銀行目前該比率約落在 26.5%，CityLand 聯貸案雖為海外放款，仍須依照規定加進 72-2 條範圍計算，因此，該比率可能會略上升至 26.7、26.8%，雖非精算數值，但內部設定警戒值為 27.5%，看起來仍有不少空間。

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許維文表示，央行祭出第七波信用選擇性信用管制，聯邦銀會全力配合政策，以首購、危老、都更為首要放款對象，有餘裕的資金才會去做非首購及建融。

聯邦銀行總行協理兼東南亞地區督導主管阮豐利指出，越南河內辦事處目前約有 7 名員工，雖然金管會早已於 2019 年同意聯邦銀向越南主管機關申設峴港分行，但越南央行管控嚴格，要求外資銀行評等必須在 AA- 以上才能放行，國銀大概只有臺灣銀行符合標準，聯邦銀則為 A+，所以只能繼續排隊。

阮豐利進一步指出，越南當局正在鼓勵國內金融機構整併，目前有多達 40 多家銀行，有點 overbanking 狀況，同時歡迎外資來併購當地小銀行，但聯邦銀暫不考慮併購方向，許維文說，主要因風險太高，東南亞部分國家的小銀行財務狀況不明，可能併了之後才發現體質問題，因此必須慎重。

不過，越南股市明年有望升級新興市場，通過富時門檻，據世界銀行估計，將有超過 72 億美元的資金將流入越南，屆時就會推升股市、GDP 表現，若越南明年銀行整併告一段落，政府金融管控限制也要有所放寬，才能接軌世界潮流，聯邦銀的峴港分行也有機會獲准開設。