香港鄭氏家族第三代鄭志剛意外走人 專家：當前中國企業接班潮的一個縮影

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2024-09-30 15:35

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香港新世界集團 (00017-HK) 上周四 (26 日) 公布全年業績及一系列人事變動，其中周大福和新世界集團創辦人鄭裕彤之孫、鄭氏家族第三代鄭志剛辭任新世界發展行政總裁跟執行副總裁，並調任為公司非執行董事及非執行副主席一事，令外界頗為吃驚。

鄭志剛在業績發佈會上提到辭職詳情，為數周前主動辭任相關職位，同時感謝父親鄭家純尊重和支持其決定，亦感謝集團上下一直對其的支持和愛護，並在未來將擔任非執行副主席，繼續為 K11 的商業策略出一分力。

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面對鄭志剛的離開，鄭氏家族第二代掌門人鄭家純表示支援，深信他能為社會帶來更多正面及深遠的轉變，而新世界發展將交由專業團隊管理，並成立管理委員會，以促進集團業務發展及持續提升企業管治水準。

《投資界》報導，鄭志剛這幾年密集出現在大眾視野當中，頗有成為正式接班人之態，如今卸任讓人感到意外，在某種程度上，這也是當前中國企業接班潮的一個縮影。

鄭志剛的卸任此前幾乎沒有徵兆。半個月前，鄭志剛接受海外媒體採訪時還曾提及，新世界集團今天面臨的環境是多年來最緊迫的，他正與團隊採取一系列強有力措施，重新定位、調整策略，「從債務再融資、出售非核心資產到努力吸引旗艦品牌進入我們的零售業務，困難中蘊藏著機會」。

此外，鄭氏家族旗下家族辦公室「周大福企業」不久前宣佈成立行政總裁辦公室，由鄭家純的第三子鄭志亮出任聯席 CEO，與鄭志亮一同參與管理的還有曾安業、何智恆二人，分管不同地區的投資業務，如今馬紹祥接替鄭志剛，不禁讓人想起去年底鄭家純曾對外稱若家族生意不適合家族成員打理，可以向外招聘，他的去留讓股東會決定。

值得一提的是，新世界發展也宣布與鄭志剛全資擁有的公司 AC Group Ltd 簽訂五份公司股權出售協定，向鄭志剛轉讓 5 家關聯 K11 公司股份。不過，對鄭志剛有著特殊意義的第一家 K11 卻可能被轉手，因上月有消息稱華潤隆地打算斥資 90 億港元，洽購由新世界發展公司在尖沙嘴河內道營運的 K11 Art Mall。

至於誰能成為鄭氏家族的接班人，答案愈來愈撲朔迷離。儘管目前並不意味著鄭志剛無緣接班，但家族繼承者們接班之路普遍遠非一帆風順。

時至今日，家族傳承擺在越來越多的企業面前。中國第一代創業者在經歷近 40 年的奮鬥後，無論是企業資產還是家族財富都積累到一定規模，但同時他們也早已過了知天命的年紀，面臨著退休。

於是，如何體面地將企業傳承下去，成為了重中之重。波士頓家族企業研究協會的調查數據顯示，30% 的家族企業能成功傳到第二代，10% 能傳到第三代，能傳到第四代的僅剩 3%。