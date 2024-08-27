王品搶餐飲人才 攜手IKEA打造同仁休息室、宿舍

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-08-27 11:37

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連鎖餐飲集團王品 (2727-TW) 今 (27) 日宣布，旗下國民平價火鍋品牌「石二鍋」為改善同仁休息空間，與瑞典家居品牌 IKEA 企業業務團隊攜手，在北中南陸續打造 3 間同仁休息室和 1 間女生宿舍做為示範，未來新門店也將參考此配置改裝。

王品事業處總監李欣宜表示，待觀察完示範店使用狀況並確定模板，未來新門店將參考其配置和用色，正處裝潢期的門店也將直接按其版本改裝，全台門店同休室預計於 2027 年底前逐步完成升級。

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目前全台共有 88 家石二鍋，合計有超過 1600 名服務同仁，此次陸續改造的同仁休息室有高雄鳳山店、清水中山店和民權龍江店，以及三重女生宿舍。

石二鍋營運團隊事前縝密規劃排程，前後僅耗時 2-3 天即完工，同時維持正常營運，示範店的夥伴第一手開箱嶄新同休室的反應影片，已在粉絲專頁上線。