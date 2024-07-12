王品加快南台灣展店 高雄裕誠王品樓亮相

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-07-12 10:10

連鎖餐飲集團王品 (2727-TW) 今 (12) 日宣布，高雄裕誠王品樓多品牌進駐完成，在全台北中南皆有「包棟」布局，同時，也積極在南台灣展店，旗下各品牌在嘉義、台南、屏東等二三商圈開出，預計今年下半年全台共再新增至少 20 家店。

據主計總處統計，至 2022 年全台家庭的消費支出，平均花費於吃喝飲食比例達 27.77%，其中台南市的消費比例更達 30.74%，是六都之冠，其次是高雄，可見南台灣的飲食消費力。

因此，王品近期積極拓展南部市場，火鍋品牌和牛涮和尬鍋 7 月插旗嘉義，親子最愛的品田牧場也於台南家樂福新營店開出在台南的第二家據點，而國民平價火鍋石二鍋則新增屏東東港中正店，燒肉吃到飽品牌肉次方進駐高雄裕誠。

王品說明，各品牌目標客群不同，肉次方主打街邊店，以吸引熱愛大口吃肉的年輕族群，品田牧場則進軍賣場，發展全客群，石二鍋則深入各地鄉鎮，期透過品牌優勢在地方發揮能量。