〈聯邦銀攻越南〉主辦CityLand聯貸案5700萬美元 支持富國島開發

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-09-30 12:53

‌



聯邦銀行 (2838-TW) 響應政府新南向政策，積極深耕越南，自 2020 年起陸續與當地金融機構合作承作多筆聯貸案，看好越南不動產開發市場，聯邦銀行今 (30) 日宣布，主辦越南不動產開發商 CityLand 高達 5700 萬美元的國際聯貸案，越南工商銀行提供擔保範圍除本金外，還涵蓋利息及違約金，創下國銀在越南聯貸案的首例。

本案模達 5700 萬美元，由聯邦銀行攜手越南工商銀行德國分行合作統籌，並由越南最大的國有銀行越南工商銀行 (VietinBank) 提供足額之擔保信用狀 (Stand-By L/C)，參貸銀行包含上海商銀、凱基銀行、永豐銀行、高雄銀行等 4 家國銀。

‌



今日舉辦簽約儀式由聯邦銀行副總經理洪劉麟代表聯貸銀行團與 CityLand 副總阮有財 (Nguyen Huu Tai) 代表簽約，聯邦銀行總經理許維文及越南工商銀行代理總經理杜青山 (Do Thanh Son) 雙雙擔任見證人。

許維文致詞時表示，CityLand 是越南房地產行業的佼佼者，多年來，以其創新的開發理念、穩健的經營戰略和對高品質建築的執著追求，贏得了廣泛的市場認可與尊重，CityLand 這 20 年來持續提供品質良好的住宅及商業大樓給越南人民，近年更是配合國家發展政策前往富國島開發，包含社會住宅、高級住宅及度假村。

CityLand 近年更跨足飯店管理，與洛桑管理學院合作成立國際級飯店管理學院，全面提升越南旅遊及飯店品質。許維文指出，聯邦銀行非常榮幸能夠與 CityLand 合作，期待透過此聯貸案，幫助 CityLand 持續成長，進而促進超越南經濟繁榮。

工商銀行代理總經理杜青山致詞時感謝聯邦銀行及參貸銀行的支持，並表示作為本次國際聯貸案的擔保銀行、籌資單位以及放款人成員之一，越南工商銀行將盡最大努力確保服務實施過程的透明、安全與高效；這項聯貸案不僅是 CityLand 在越南戰略項目發展的機會，更是國際金融界對越南市場的信任與支持，期待未來台資銀行與國際合作夥伴有更深的互動。

近年，越南受益於全球供應鏈重組，整體市場表現突出，去年經濟成長率達 5%、高於全球平均，此外，越南去年起啟動大規模公共投資計畫，截至今年第 2 季為止，當地政政府已支出約 110 億美元，預料經濟成長率可望再創高。