宏碁家庭日普發萬元幸福加碼金 擴大員工育兒福利

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-09-30 10:15

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PC 品牌宏碁 (2353-TW) 日前於台中麗寶水陸雙樂園舉辦年度家庭日，董事長暨執行長陳俊聖宣布發放每位員工 1 萬元「幸福加碼金」，吸引逾 6,500 位員工及眷屬參與，彰顯企業關懷精神。

陳俊聖表示，宏碁以成為百年企業為目標，將多元共融精神融入集團營運中。他強調，企業成功不僅來自技術創新，更源於對員工及社會的關懷，宏碁致力打造健康平等的職場環境，為員工提供發揮長才的舞台。

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在員工福利方面，宏碁全球人資長林弘道宣布擴大推動「Acer Baby - 員工育兒協助方案」。除了女性員工分娩前一個月可居家辦公外，自 10 月起符合資格的男性員工也能申請每週兩天居家辦公，申請期限從孩子 2 歲延長至 3 歲。此舉旨在減輕員工育兒壓力，促進工作與家庭生活平衡。