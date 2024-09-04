宏碁全球發表會主打AI 新款筆電、遊戲掌機、AI助理軟體齊亮相
鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-09-04 23:41
宏碁 (2353-TW) 今 (4) 日於柏林舉行的 Next@Acer 2024 全球發表會上，攜手 Google(GOOG-US)、NVIDIA(NVDA-US)、AMD(AMD-US) 等科技巨頭，展示了多款融合 AI 技術的新品，包括筆記型電腦、遊戲掌機等多個領域，並推出全新的 AI 助理軟體。
宏碁董事長暨執行長陳俊聖在會上表示，AI 將成為公司未來發展的核心戰略，並介紹了 Acer AI 軟體套件，包括 AcerSense AI 助理、Acer PurifiedVoice 2.0 和 Acer PurifiedView 2.0 等多項 AI 驅動的功能；其中 AcerSense AI 助理能夠運行大型語言模型，幫助使用者快速搜索和總結文檔。
Google 全球 Chrome 業務總經理 John Maletis 上台分享了與宏碁在 AI 領域的合作，新推出的 Swift Go 14 系列筆記型電腦不僅搭載 Intel(INTC-US) 最新 Lunar Lake 處理器，整合了 Google 的 Gemini AI 技術，提供使用者更智能的使用體驗。
在遊戲領域，NVIDIA 歐洲消費者行銷總監 John Doe 介紹了搭載 NVIDIA GeForce RTX 40 系列 GPU 的新款 Predator 和 Nitro 系列筆電，都具備高達 233 AI-TOPS 的 AI 運算能力，能夠支持超過 600 款支援 AI 的遊戲和應用。
除了硬體產品，宏碁展示了 AI 在內容創作領域的應用，宏碁子公司唯晶科技負責人 Rita 介紹了 GenMotion.AI 工具，是利用 AI 技術協助動畫專業人員，可以利用文句，生成高品質動畫內容，並強調了在 AI 訓練過程中對版權保護的重視。
陳俊聖最後表示，宏碁將持續投資 AI 技術，不僅應用於產品中，還將延伸到智慧城市和醫療保健等領域，會在 AI 時代做長遠規劃。
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