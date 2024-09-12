宏碁倡議綠色經濟 出席WTO論壇分享「負責任的供應鏈」經驗
鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-09-12 18:53
宏碁 (2353-TW) 永續長劉靜靜日前在世界貿易組織（WTO）瑞士日內瓦總部舉行的「2024 公共論壇」中，以「建立負責任的供應鏈」為題，分享宏碁推動永續發展的相關經驗。
本次論壇中，宏碁應邀參加外交部舉辦的「以再全球化之名實現綠色與包容經濟：政府與私人企業之實踐」研討會場次。劉靜靜與富邦金控永續暨品牌公關處副總經理林茂生，以及來自肯亞和印度的律師，共同從不同角度探討綠色與包容經濟。
宏碁自 2008 年起加入 CDP（原碳揭露計畫）供應鏈計劃，管理供應鏈的碳排放，並將範圍擴展至二階與三階供應商。2021 年，公司更啟動「Earthion」計畫，將減碳理念延伸至供應鏈，在能源、產品設計、包裝設計、生產、物流及回收等方面展開行動，同時增加產品中消費後回收塑料的使用比例。
為使合作夥伴的思維與宏碁同步，宏碁透過年度 ESG 溝通會議、不定期業務會議，以及 CDP 和碳管理相關培訓課程等方式進行交流，並採用 ESG 評分卡管理機制，將供應商的溫室氣體盤查、碳管理、減碳行動與再生電力使用情形納入評估，藉此鼓勵供應商承諾淨零、訂定 RE100 或 SBT 等積極的減碳目標，共同邁向 2050 年淨零排放。
宏碁已加入 RE100 倡議，承諾 2035 年實現 100％再生電力使用，並致力於 2050 年達成淨零排放目標。
- 安全可靠的多資產平台!靈活槓桿 免費模擬
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 宏碁、國泰貨運和中菲行聯手減少碳排放
- 宏碁加大採購NPU晶片力道 力拚AI PC 2025年出貨占比40%
- 宏碁全球發表會主打AI 新款筆電、遊戲掌機、AI助理軟體齊亮相
- 宏碁8月營收228億元 連續14個月呈現年增
上一篇
下一篇