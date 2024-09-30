市場憂石破茂鷹派作風 日經重挫逾4%狂瀉1800點

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2024-09-30 09:38

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日本準首相石破茂支持貨幣緊縮，提高了日本央行進一步升息的預期，加上 8 月工業生產數據意外下跌，使日經 225 指數 (NKY) 周一 (30 日) 開盤重挫逾 4%，狂瀉 1800 點。

石破茂在自民黨黨魁競選中獲勝後，日經指數和東證指數雙雙開盤下跌。儘管石破茂勝選後接受媒體採訪時呼籲日本央行繼續維持寬鬆貨幣政策，仍未能緩解他帶給日股潛在的賣壓。

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他指出，鑒於日本目前的經濟狀況，貨幣政策必須保持寬鬆趨勢，對短期內進一步升息展現出審慎立場，「在目前還無法斷定擺脫通縮的情況下，我認為現在不應該討論利率」。

石破茂之前多次表示，支持日本央行的獨立和正常化道路，並且日本需要戰勝通貨緊縮。石破茂當選後日元匯率飆升，但周一回跌，早盤日元兌美元在 142 上下小幅波動。

另一方面，日本政府周一公布數據，日本 8 月工廠生產季減 3.3%，高於市場預測的中位數下降 0.9%。疲弱的生產數據顯示經濟可能正在失去動能，這對石破茂來說是一個令人擔憂的消息。

東京岡三證券證券策略師 Rina Oshimo 表示，本周初可能走勢波動。由於石破茂提倡財政整頓和其他措施，日元升值可能變成日股的逆風因素。