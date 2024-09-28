〈熱門股〉美東碼頭罷工可能性高 貨櫃三雄先行漲1成起跳

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-09-28 11:10

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9 月底是美東碼頭勞資談判最後底線，若未能有結果，10 月 1 日起將開始罷工，而長榮 (2603-TW) 和陽明 (2609-TW) 已表態，看罷工發生的可能性高，激勵本周貨櫃三雄股價先行漲，長榮漲 12%，陽明漲 14%，萬海 (2615-TW) 更漲 32% 並回鍋百元俱樂部，創 2022 年 7 月中旬以來新高。

陽明董事長蔡豐明表示，美東碼頭勞資談判緩慢，且政府當局並不介入，罷工機率很高，目前規劃的因應措施是先避開 10 月第一周泊靠美東碼頭，可能採跳港方式先避開。

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不過，近來運價跌幅有點重，最新一期上海出口集裝箱運價指數 (SCFI)，較上周再重挫 231.16 點至 2135.08 點，跌幅高達 9.77%，為連續第 6 周下跌，四大長程航線運價全面重挫，平均跌幅在 10% 上下；9 月以來 SCFI 跌幅近 30%。

即將進入第四季，即便美東罷工可能性高，長榮和陽明也提到，第四季進入相對淡季，還是有很大的不確定性，看不清楚。

陽明認為，農曆年前的拉貨小高峰應會落在第四季下半季，至於明年展望，要到第一季才會比較明朗。