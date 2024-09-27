8月景氣燈號又亮「熱絡」紅燈 39分創近3年新高 領先及同時指標續升

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-09-27 17:41

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國發會今天 (27）日公布 8 月景氣對策信號綜合判斷分數為 39 分，繼 7 月的下跌轉為較上月增加 4 分，並創下 34 個月來新高，燈號轉為代表景氣「熱絡」的紅燈。經濟統計處指出，因領先及同時指標續呈上升，顯示國內景氣「持續成長」。

經濟統計處表示，113 年 8 月景氣對策信號綜合判斷分數為 39 分，較上月增加 4 分，燈號轉為紅燈。其中，受惠於 AI 應用需求熱絡，以及國際品牌新機備貨效應挹注，致海關出口值、工業生產指數、工業及服務業加班工時轉為紅燈。另領先及同時指標續呈上升，顯示國內景氣持續成長。

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8 月分數為 39 分，燈號再次轉呈紅燈。9 項構成項目中，海關出口值由綠燈轉呈紅燈，分數增加 2 分；工業生產指數、工業及服務業加班工時均由黃紅燈轉呈紅燈，分數各增加 1 分；其餘 6 項燈號維持不變。

經濟統計處指出，展望未來，AI、高效能運算等新興科技應用持續擴展，加上消費性電子新品上市帶動相關供應鏈出貨，將有助維繫出口動能；投資方面，因應 AI 等商機發展，國內半導體廠商積極布局先進製程與高階封測產能，資通訊等產業亦回臺擴產，加上國際大廠相繼來臺設立研發或資料中心，以及企業賡續投入低碳轉型及自動化設備，均可望推升投資動能。