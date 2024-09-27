安勤擴展EMS系列產品 應用高負載邊緣AI運算

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-09-27 15:13

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工業電腦廠安勤 (3479-TW) 今 (27) 日宣布，推出嵌入式模組化系統 (Embedded Modular System，EMS) 新產品 EMS-MTU 和 EMS-MTH，此系列新產品預期將在自動移動機器人(AMRs)、零售、醫療、交通及工業自動化等領域廣泛應用。

安勤表示，EMS-MTU 和 EMS-MTH 搭載最新的英特爾第 14 代 Meteor Lake 處理器，採用英特爾最新架構，整合多晶片封裝 (Foveros) 技術及 Arc 顯示卡與增加的核心數量，卓越的效能及出色的能源效率，特別適用於處理高負載的邊緣 AI 運算任務。

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安勤進一步指出，憑藉公司獨家的智能擴展技術 (IET)，客戶可依需求靈活擴充 I/O 選項 (如 USB、COM、LAN、PoE 端口等)，快速打造客製化解決方案，輕鬆對應各種工業應用的多樣化需求。

EMS-MTH 採用 Intel Meteor Lake-H Core Ultra 7/5 處理器設計，配備 dual 262-pin SODIMM 插槽，最高支援 64GB DDR5 5600MT/s 記憶體；I/O 接口包括四個 USB 3.2 介面和兩個 USB 2.0 介面、三重顯示輸出和兩個 LAN 介面，此無風扇系統可在 - 40°C 至 + 50°C 的環境下穩定運作。