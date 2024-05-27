〈景氣燈號〉4月景氣紅通通！睽違2年多再見黃紅燈 信號分數35分創26個月新高

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-05-27 18:41

國發會今（27）日發布 113 年 4 月景氣燈號為黃紅燈，綜合判斷分數一舉上升 4 分達 35 分，是自 2022 年 3 月以來首度亮黃紅燈，且分數是 2022 年 2 月 34 分以來的新高。國發會經濟發展處處長吳明蕙表示，主要是因 AI 應用帶動市場需求，但目前僅亮 1 個黃紅燈，仍須持續關注地緣政治等外在風險，對景氣審慎樂觀。

吳明蕙表示，113 年 4 月景氣對策信號綜合判斷分數為 35 分，較上月增加 4 分，燈號轉為黃紅燈。其中，受惠人工智慧等應用需求持續擴增，帶動生產、機械及電機設備進口值等指標轉呈紅燈，加以領先及同時指標也持續上升，顯示國內景氣穩定回溫。

吳明蕙指出，展望未來，受惠全球商品貿易成長回升、人工智慧等新興技術應用商機活絡，出口可望續呈穩健成長態勢；投資方面，企業為維持優勢、因應數位與淨零轉型，將持續投入研發與製程改善，加上政府提升公共建設執行力道，均可望挹注投資動能。

內需方面，受惠就業市場穩定、基本工資調升及國內股市交易活絡，以及政府致力減輕民眾交通、居住、就學負擔，有助提高民眾可支配所得，延續消費動能。惟主要國家降息時程未定、地緣政治風險持續、及美中角力升溫等影響全球經濟成長力道之不確定因素仍存，後續發展仍須密切留意。

景氣對策信號 4 月分數為 35 分，9 項構成項目中，機械及電機設備進口值、批發、零售及餐飲業營業額均由綠燈轉呈紅燈，分數各增加 2 分，工業生產指數由黃紅燈轉呈紅燈，製造業銷售量指數由綠燈轉呈黃紅燈，分數各增加 1 分；海關出口值則由紅燈轉呈綠燈，分數減少 2 分；其餘 4 項燈號維持不變。