〈景氣燈號〉6月轉亮紅燈 綜合分數38分 創2年半來新高

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-07-29 18:08

國發會今 (29) 日公布 113 年 6 月景氣對策信號綜合判斷分數為 38 分，較上月上修值增加 2 分，燈號轉為紅燈，為睽違 30 個月，自 2021 年 12 月以來的新高。主要受惠於半導體與伺服器需求熱絡，加上傳產外銷回穩，而領先、同時指標續呈現上升，顯示景氣持續增溫，下半年景氣可以樂觀期待。

國發會經濟發展處處長邱秋瑩表示，6 月景氣對策信號的 9 項構成項目中，受惠半導體供應鏈及伺服器需求熱絡，加上傳產外銷回穩出口轉呈紅燈，並帶動工業及服務業加班工時轉為黃紅燈；製造業營業氣候測驗點上月上修為黃紅燈，本月恢復綠燈。另領先及同時指標續呈上升，顯示國內景氣持續增溫。

邱秋瑩說明，展望下半年，隨國際終端需求逐步復甦，供應鏈回補庫存意願增加，加上新興科技應用商機強勁，以及消費性電子新品備貨旺季來臨，出口成長動能可望延續。

國內半導體供應鏈為維持技術領先優勢，持續擴充高階產能，加上投資臺灣三大方案賡續落實、國際指標大廠來臺投資，以及國內綠能裝置持續推進等，均增添投資動能；國內景氣回溫將有助帶動企業調薪意願，今年前 5 月實質薪資轉呈正成長，加以股市活絡推升財富效果，以及政府推動減 輕民眾負擔措施，消費動能可望維繫。