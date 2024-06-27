〈景氣燈號〉5月續亮黃紅燈 信號分數35分 AI需求熱續帶動景氣回溫

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-06-27 17:22

國發會經濟發展處今 (27) 日發布，113 年 5 月景氣對策信號綜合判斷分數為 35 分，與上月持平，續亮黃紅燈。經濟發展處處長吳明蕙指出，受惠人工智慧等應用需求熱絡，帶動生產、機械及電機設備進口值等指標續呈紅燈，出口亦維持綠燈，加以領先及同時指標續呈上升，顯示國內景氣持續回溫。

吳明蕙指出，景氣對策信號 5 月分數為 35 分，與上月持平，燈號續呈黃紅燈。9 項構成項目的燈號均維持不變。受惠國內景氣回溫、就業情勢穩健，加上股市創高，政府持續推動各項措施，都有助民間消費維持穩定。

景氣指標方面，領先指標 103.40，較上月上升 0.87%，已連續 8 個月走揚，升幅 4.28%。7 個構成項目經去除長期趨勢後，全部較上月上升，包括實質半導體設備進口值、外銷訂單動向指數、股價指數、工業及服務業受僱員工淨進入率、製造業營業氣候測驗點、實質貨幣總計數 M1B、建築物開工樓地板面積。

同時指標不含趨勢指數為 104.10，較上月上升 1.16%，連續 14 個月走揚，增幅 10.42%。7 個構成項目經去除長期趨勢後，僅實質海關出口值較上月下滑；其餘 6 項皆較上月上升，包括工業生產指數、實質機械及電機設備進口值、製造業銷售量指數、批發、零售及餐飲業營業額、電力 (企業) 總用電量、工業及服務業加班工時。

展望未來，吳明蕙表示，全球終端商品需求逐步改善，客戶回補庫存意願增加，加上新興科技應用商機持續擴散，將維繫我國出口成長動能；投資方面，隨企業對未來展望樂觀，且為維持製程領先優勢，投資擴廠意願可望提升。另因應數位及淨零轉型，綠能及減碳設備需求增加，加上公共投資穩健成長，有利挹注投資。