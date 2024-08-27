〈景氣燈號〉7月紅燈轉黃紅燈 綜合分數10個月來首跌

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-08-27 17:33

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國發會經濟發展處今 (27) 日公布，113 年 7 月景氣對策信號綜合判斷分數為 35 分，較上月減少 3 分，為 10 個月來首度下跌，燈號由紅燈轉為黃紅燈。經發處表示，目前景氣仍在成長軌道，相關政策的調整使指標出現較大波動，不排除再見到紅燈，目前需觀察美國大選以及其他國家因應的情勢變化。

經發處表示，觀察 7 月景氣對策信號，顯示資通產品需求續強，但傳產復甦尚緩，加上凱米颱風影響部分生產及出貨遞延，致出口轉呈綠燈，工業生產指數轉為黃紅燈。另領先及同時指標持續上升，顯示國內景氣維持成長態勢。

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經發處表示，展望未來，隨全球貿易緩步成長，加以 AI、高速運算等應用持續熱絡，以及消費性電子產品進入年底鋪貨旺季，將挹注出口動能。

投資方面，國內半導體廠商積極擴增先進製程及高階封測產能，國際大廠陸續宣布來臺設置研發或資料中心，加上企業因應數位與淨零轉型持續投入相關設備，可望激勵投資動能。

消費方面，國內就業市場維持穩定，景氣回溫有助帶動企業調薪，加以政府持續推動減輕人民負擔措施，均有助消費動能延續。惟主要國家大選及利率政策動向、主要經濟體貿易保護措施、國際地緣政治情勢變化等不確定因素猶存，仍須密切留意對我國經濟之影響。



景氣對策信號 7 月分數為 35 分，較上月減少 3 分，燈號轉呈黃紅燈。9 項構成項目中，較明顯的變動是海關出口值由紅燈轉呈綠燈，分數減少 2 分；工業生產指數由紅燈轉呈黃紅燈，分數減少 1 分；其餘 7 項燈號維持不變。

景氣指標的領先指標不含趨勢指數為 105.11，較上月上升 1.13%。7 個構成項目經去除長期趨勢後，均較上月上升，包括：建築物開工樓地板面積、實質半導體設備進口值、股價指數、外銷訂單動向指數、實質貨幣總計數 M1B、製造業營業氣候測驗點、工業及服務業受僱員工淨進入率。