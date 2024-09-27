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〈禾聯碩法說〉第3季空調業績可望創新高 全年營收拚維持去年水準

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-09-27 18:10

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圖左為禾聯碩副總經理雷鎵駿，圖右為禾聯碩總經理林欽宏。(鉅亨網記者吳承諦攝)

禾聯碩 (6216-TW) 今 (27) 日舉行法說會，公司表示，今年是較辛苦的一年，主力產品空調及液晶顯示器銷售下滑，上半年營收獲利雙降，下半年空調銷售回升，有望推升第三季業績創新高，力拚全年營收與去年持平。

禾聯碩副總經理雷鎵駿說明，空調是禾聯碩業務主力，然而由於季節氣候因素，上半年銷售呈現下滑；液晶顯示器業務也因為面對庫存壓力，產品營收不如預期，雙雙導致公司上半年獲利承壓。


總經理林欽宏表示，儘管上半年表現不如預期，但 7 月以來天氣轉熱已帶動空調銷售回升，有信心第三季可望創下單季新高，將努力實現全年營收與去年持平的目標，期待明年營運回歸正常軌道。

禾聯碩累計前 8 月營收 44.7 億元，年增 0.54%；上半年稅後淨利 1.68 億元，每股盈餘 2.3 元，較去年同期的 4.32 元下滑。

在股利政策方面，禾聯碩過去 5 年一直維持每年每股 8 元的現金股利，現金殖利率保持在 6.5% 至 8% 之間，然而，鑒於今年上半年獲利表現較差，董事會會再審慎評估股利發放案。

禾聯碩的銷售通路占比，經銷商管道佔 49.49%，量販 3C 通路佔 24.72%，電視和網路購物平台佔 16.52%，其他零售和標案佔 9.27%；產品營收占比部分，空調占 68.57%，液晶顯示器占 10.21% 生活家電占 19.41%，其他占 1.81%。

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