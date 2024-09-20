iPhone 16開賣 電信三雄：將迎來5G開台後最大換機潮 初期供不應求

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-09-20 11:43

‌



蘋果 (AAPL-US)iPhone 16 系列今 (20) 日開賣，也是首度以新電信三雄之姿搶攻 iPhone 16 商機，電信三雄皆指出，iPhone 16 系列登場後，有望迎來 5G 開台以來最大的換機潮；供貨方面，中華電信 (2412-TW) 與台灣大 (3045-TW) 表示，初期有供不應求的狀況，遠傳 (4904-TW) 同樣供不應求，不過預計 2 周後供貨會充足。

AI 功能升級帶動 iPhone 16 系列銷售

‌



中華電信董事長郭水義認為，iPhone 16 系列導入 AI 功能，無論是 iPhone 12、13、14，甚至是 15 的使用者，皆會有不同程度的換機意願，且從預購量來看，iPhone 16 系列相當熱賣，時間拉長來看，iPhone 16 系列銷售將優於 iPhone 15 系列。

郭水義進一步提到，iPhone 16 系列除了導入 AI 功能外，全系列標配 WiFi 7，再搭上 5G 功能，有望迎來 5G 開台後最大的換機潮。

台灣大個人用戶事業商務長林東閔表示，iPhone 16 系列預購成績非常亮眼，預購量較去年同期成長超過 2 成，主要歸功於 iPhone 12 用戶合約到期、台灣之星用戶的轉移，以及 iPhone 16 本身的吸引力。

遠傳總經理井琪出「iPhone 16 系列俗擱大碗」，消費者可以用 iPhone 15 的價格，就可以體驗升級後的功能，尤其 iPhone 16 系列導入 AI 功能，引起熱烈反應，今年買氣相當好。遠傳家庭事業群電信業務資深副總經理趙憶南看好，今年 iPhone 16 系列將成長 2 至 3 成。

iPhone 16 系列供貨狀況

中華電信個人家庭分公司總經理胡學海表示，目前觀察 Pro 系列供貨較緊張，需求大於供給。郭水義也說，果粉的熱情難免帶來缺貨的狀況，希望果粉可以耐心等待。