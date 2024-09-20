iPhone 16系列開賣 1399元以上高資費仍為主流
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-09-20 13:54
蘋果 (AAPL-US)iPhone 16 系列今 (20) 日開賣，電信三雄包括遠傳 (4904-TW)、中華電信 (2412-TW) 以及台灣大 (3045-TW) 皆提到，1399 元以上的高資費仍為主流。
遠傳家庭事業群電信業務資深副總經理趙憶南觀察，iPhone 用戶大多選擇 30 或 36 個月的合約，申辦新 iPhone 的主力資費，以往初期申辦用戶較青睞千元以上資費，約占 7 成至 7 成 5，其中 1399 元以上占 5 成。
另外，遠傳合併亞太後，市場也關心資費是否有所調整，對此井琪則說，推出的新 iPhone 優惠不分遠亞用戶，5G 資費從 599 到 1399 都有提供，且原亞太電信用戶使用 iPhone 的比例高，比例和遠傳差不多，也提供特別的優惠，以鼓勵原亞太電信用戶自然轉移至遠傳。
中華電信方面，胡學海表示，iPhone 16 仍主推月租 1399 元以上的資費，而根據以往經驗，從開賣至年底，約有 7 至 8 成的資費為月租 1399 元以上。
至於台灣大，林東閔提到，如果以 iPhone 來說，1399 元的資費仍為最大宗，不過台灣大也有推出 48 個月 1599 元的資費方案，預期也會是的選選擇。
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