〈新新併啟動〉決戰10/9股臨會 新光金：ISS國際機構建議「贊成」

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-09-27 13:58

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新光金 (2888-TW) 與台新金 (2887-TW) 合併案，繼 25 日新光金暨新光人壽董事長魏寶生表示，新新併將對於新壽的增資能力、提升資本適足率與業務互補力產生三大助益外，26 日國際投票建議報告 ISS (Institutional Shareholder Services) 也出具報告贊成新新併，建議外資股東在 10/9 的臨時股東大會上投下寶貴的贊成票。

新光金目前股東結構中，外資持股約占 2 成，其中有 2/3 為大型外資，1/3 屬於中小型。新光金指出，ISS 是全球機構法人在投資標的公司股東大會議案投票時，會參考的中立研究機構，其研究方法投票準則備受國際認可，因此，當 ISS 出具報告時，對機構股東的投票意向有相當的影響力。

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就國際併購案中國際機構投資人考量的六大面向中，新光金的董事會與管理階層皆有為全體的利害關係人達到最完整的程序與最佳的成果。也同步肯定新光金現任董事會與管理階層在接手一年多，即有優秀的經營表現。報告中亦強調台新新光金控的整合與合併達到的戰略價值，且具有未來綜效的效應。

新光金表示，在經營團隊及全體同仁努力下，今年上半年獲利達 205 億元 ，年成長 424%，合併股東權益達 2702 億元，並帶動多項業務改革，財務績效及營運表現均顯著改善。

面對即將接軌 IFRS17 及新一代清償能力制度，深知未來的挑戰仍不可輕忽，新光與台新的合併具有高度互補性，在結合雙方各項優勢下，將帶來更均衡的獲利結構，更多元的業務組合，更具競爭力的經營規模，並具備更健康的財務結構與資本，更能抵禦未來風險、迎戰變數，在整合綜效逐步顯現後，創造長期價值。