三星推出輕旗艦AI手機Galaxy S24 FE 瞄準小資市場

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-09-27 11:55

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三星電子今 (27) 日宣布在台推出 Galaxy S24 FE，不同於 S24 的高價， S24 FE 同樣搭載高規則 AI 功能，做為輕旗艦機款並主打親民價格，瞄準小資市場。

Galaxy S24 FE 承襲了 Galaxy S 系列的多項 AI 功能，包括搜尋圈、智慧即時翻譯和筆記智慧助理等。在攝影方面，該機配備 5000 萬畫素主鏡頭和 3 倍光學變焦，並結合 AI 技術提升拍攝效果。

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硬體規格上，Galaxy S24 FE 配備 6.7 吋 Dynamic AMOLED 2X 顯示螢幕，支援 120Hz 更新率。電池容量升級至 4,700mAh，並採用更大尺寸的 vapor chamber 散熱系統，以確保長時間使用的穩定性能。