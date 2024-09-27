三星推出輕旗艦AI手機Galaxy S24 FE 瞄準小資市場
鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-09-27 11:55
三星電子今 (27) 日宣布在台推出 Galaxy S24 FE，不同於 S24 的高價， S24 FE 同樣搭載高規則 AI 功能，做為輕旗艦機款並主打親民價格，瞄準小資市場。
Galaxy S24 FE 承襲了 Galaxy S 系列的多項 AI 功能，包括搜尋圈、智慧即時翻譯和筆記智慧助理等。在攝影方面，該機配備 5000 萬畫素主鏡頭和 3 倍光學變焦，並結合 AI 技術提升拍攝效果。
硬體規格上，Galaxy S24 FE 配備 6.7 吋 Dynamic AMOLED 2X 顯示螢幕，支援 120Hz 更新率。電池容量升級至 4,700mAh，並採用更大尺寸的 vapor chamber 散熱系統，以確保長時間使用的穩定性能。
數據顯示，2024 年上半年台灣 450 到 999 美元價格帶的智慧型手機市場較去年同期成長約 4%，而三星在此價格帶的成長率接近 30%，三星希望看好市場動能，降價瞄準小資市場，藉此鞏固旗艦手機地位。
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