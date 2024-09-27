9月我CCI創4年半來新高 僅投資股票時機指標略降

中央大學台灣經濟發展研究中心今 (27) 日公布 9 月消費者信心指數 (CCI) 為 77.84 點，月升 0.09 點，並創下 2020 年 4 月以來新高，六項調查指標中，僅投資股票時機指標略降，較前幾月並無太大變化，不過，物價指標回升至 2021 年以來高點，顯示民眾對通膨升溫預期的信心增。