9月我CCI創4年半來新高 僅投資股票時機指標略降
鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-09-27 12:43
中央大學台灣經濟發展研究中心今 (27) 日公布 9 月消費者信心指數 (CCI) 為 77.84 點，月升 0.09 點，並創下 2020 年 4 月以來新高，六項調查指標中，僅投資股票時機指標略降，較前幾月並無太大變化，不過，物價指標回升至 2021 年以來高點，顯示民眾對通膨升溫預期的信心增。
台經中心表示，本月調查有五項分項指標上升，包括物價水準、家庭經濟狀況、國內經濟景氣、就業機會和購買耐久性財貨，僅投資股票指標下降。
其中，上升幅度最多的指標為「未來半年物價水準」，調查為 43.49 點，月增 0.61 點，其次為「未來半年家庭經濟狀況」86.38 點，月增 0.49 點；「未來半年購買耐久性財」109.74 點，月增 0.41 點。
而「未來半年就業機會」調查為 79.49 點，月升 0.36 點；上升幅度最少的指標則是「未來半年國內經濟景氣」90.56 點，月升 0.3 點。
本月唯一下降的指標為「未來半年投資股票時機」，調查為 57.38 點，月減 1.64 點。
從絕對水準來看，六項指標有五項偏向悲觀，僅「購買耐久性財貨」指標呈樂觀。
另外，「購買房地產時機」指標調查結果為 106.73 點，月升 0.4 點，尚未明顯反映中央銀行重手打炒房的效應。
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