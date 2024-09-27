search icon



menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

台股

9月我CCI創4年半來新高 僅投資股票時機指標略降

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-09-27 12:43

cover image of news article
9月我消費信心創4年半來新高。(圖：台經中心提供)

中央大學台灣經濟發展研究中心今 (27) 日公布 9 月消費者信心指數 (CCI) 為 77.84 點，月升 0.09 點，並創下 2020 年 4 月以來新高，六項調查指標中，僅投資股票時機指標略降，較前幾月並無太大變化，不過，物價指標回升至 2021 年以來高點，顯示民眾對通膨升溫預期的信心增。

台經中心表示，本月調查有五項分項指標上升，包括物價水準、家庭經濟狀況、國內經濟景氣、就業機會和購買耐久性財貨，僅投資股票指標下降。


其中，上升幅度最多的指標為「未來半年物價水準」，調查為 43.49 點，月增 0.61 點，其次為「未來半年家庭經濟狀況」86.38 點，月增 0.49 點；「未來半年購買耐久性財」109.74 點，月增 0.41 點。

而「未來半年就業機會」調查為 79.49 點，月升 0.36 點；上升幅度最少的指標則是「未來半年國內經濟景氣」90.56 點，月升 0.3 點。

本月唯一下降的指標為「未來半年投資股票時機」，調查為 57.38 點，月減 1.64 點。

從絕對水準來看，六項指標有五項偏向悲觀，僅「購買耐久性財貨」指標呈樂觀。

另外，「購買房地產時機」指標調查結果為 106.73 點，月升 0.4 點，尚未明顯反映中央銀行重手打炒房的效應。

文章標籤

消費者信心CCI台經中心台股通膨物價

延伸閱讀


Empty