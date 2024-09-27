91APP*-KY發展零售AI廣告 RMN3.0技術上線

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-09-27 10:36

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SaaS 軟體服務公司 91APP*-KY(6741-TW) 今 (27) 日宣布，推出「91APP RMN3.0」服務，正式進軍台灣數位廣告市場，將協助品牌發展零售 AI 廣告，使品牌和消費者的互動體驗更提升，並將帶來新一代精準零售媒體廣告紅利。

91APP 是目前台灣數位廣告市場，首家提供一站式零售 AI「RMN3.0」的服務商，91APP 董事長何英圻說明，此新技術運用 91APP 獨家開發零售 AI「jooii」，融合深耕已久的零售電商 OMO 場景和跨域不同類型標籤，以去識別化方式，透過第一方與第三方多元數據運算，打通品牌全漏斗行銷。

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有別「RMN1.0」聚焦站內廣告流量、「RMN2.0」聚焦站外媒體聯播網，RMN3.0 可精準剖析人群喜好與刻劃標籤輪廓，一站式讓全媒體全通路可自動精準投放廣告、自動生成洞察分析等，也可進行大規模個人化廣告，促進高效轉換與購物體驗，隨著零售 AI 不斷生成、迭代、累積優化洞察和數據循環，促進配對精準度，可持續校對投放策略。