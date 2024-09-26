擔憂經濟前景 德國10月消費者信心仍然偏低

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2024-09-26 17:07

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周四 (26 日) 公布的調查結果顯示，德國 10 月消費者信心穩定於偏低水準，由於對未來 12 個月經濟前景擔憂，德國家庭當前更願意存錢。

研究機構 GfK 和紐倫堡市場決策研究所 (Nuremberg Institute for Market Decisions) 周四公布的德國前瞻性費者信心指數預測，德國 10 月份的消費者信心指數將上升 0.7 點，至 - 21.2 點，略好於平均預期。

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NIM 分析師 Rolf Buerkl 表示：「在經歷了上個月的嚴重挫折之後，消費者信心的小幅改善，可以被解讀為穩定在較低水準。」

他指出，自 2024 年 6 月以來，消費者信心指數沒有任何進展，當時的消費者信心指數為 - 21。因此，這種小幅上升不能被解釋為明顯復甦的開始。

Buerkl 補充說，勞動力市場困境已被添加到影響情緒的因素清單中，例如戰爭和通貨膨脹。

最新的經濟數據描繪了一幅悲觀的景象，本周早些時候的數據顯示，德國 9 月份商業活動以 7 個月來最大幅度收縮，主要機構大幅下調了對未來幾年的預測。失業率的小幅上升和企業破產數量增加也加劇了消費者的擔憂。