紐約綠手指復刻台中14期烏托邦大陸建設「豐莚」創極致標竿

大陸建設「豐莚」 2024-09-27 09:40

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過去大陸建設進軍台中多年始終堅守在七期，在推出「宝格」、「丽格」、「豐蒔」，創造七期最美國際街廓後，首度插旗 14 期的最新代表作「豐莚」傳出銷售突破 7 成的佳績，且以每坪單價 80 萬元創下台中 14 期區域最高價格。

細細探究台中 14 期重劃區，低密度高綠覆的都市計畫，讓住宅建築就坐落於綠意之間，隨著 2024 年大陸建設「豐莚」等指標性大案陸續進場，年底更將迎來華固建設、新美齊建設等北台灣知名建商推出新案，未來 14 期房價在交互堆疊效應之下，後續持續看漲。

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在眾多不乏名氣的北中南建商搶進下，大陸建設仍堅持一貫的世界建築競爭力，邀請到紐約 ODA 國際團隊加持，加上深耕台中 10 年累積深厚的品牌光環，得以在 2024 年一舉創下 14 期銷售最高標竿。

大陸建設以推動城市建築美學的理念，在全台各地以世界建築指標之姿，演繹不同區段最重要的文化地域性格，讓每件作品一登場就技壓群芳，成為區域代表性建築。大陸建設「豐莚」以整棟建築超過 140% 的綠覆率，呼應近萬坪四張犁公園的綠意景觀優勢。在建築方面由享譽「國際綠手指」之稱的紐約 ODA 創始負責人 Eran Chen 及其團隊操刀設計，並以「綠色烏托邦」的絕美意念，巧妙地將傳統四合院概念垂直轉化成立體的空中院落，讓這些庭院在結構中開放，讓所有住戶可以進入每一個共享庭院，享受生活中不同情境的景觀風貌。

坐擁一座藍天綠蔭、庭院泳池的城市別莊。

值得一提的是，為了讓每一位住戶都能感受「在公園裡看到建築，在建築中看到公園」的環境互動關係，「豐莚」的每一戶型都是面向公園的最佳景觀宅，這樣的產品規劃在台中相當稀有，也讓人見識到大陸建設對待每一位住戶的用心，將最好的住宅視野全留給台中的鐵粉們。

大陸建設「豐莚」在建築品牌與建築品質的加乘效應下，加上長期追隨的品牌粉絲大力敲碗力捧，讓「豐莚」每坪單價創下區域新猷，根據最新實登揭露，14 期目前預售案中「豐莚」成交平均單價 72.1 萬元、最高單價來到 80.5 萬元，相對於整體 14 期已預售單價 65.8 萬元，平均更是高出 1 成，由此可見大陸建設品牌魅力銳不可擋！

事實上，大陸建設除了品牌力度與規劃設計因地制宜外，「豐莚」的地段位置也是一大優勢，除了基地步行 10 分鐘即可到達洲際棒球場外，更與預計 2025 年完工開幕的漢神洲際購物中心及太子置地廣場比鄰相望。

紐約 ODA 建築設計反映公園景觀優勢。

長期佈局台中精華區的大陸建設在 7 期、14 期均有其經典作品，近期大陸建設以 11.65 億元入手 1387 坪土地，首度插旗台中 13 期重劃區，同樣為低密度、高綠覆的環境優勢，除了展現深耕台中決心，也凸顯大陸建設選地首重土地強度與價值性。

豐莚

基地位置：台中市北屯區昌平路與四平路交叉口

基地面積：1,436 坪

投資興建：大陸建設股份有限公司

工程營建：大陸工程股份有限公司

建築規劃：紐約 ODA 建築師事務所

企劃銷售：甲桂林廣告股份有限公司

樓層規劃：20 F / B2

戶數規劃：94 戶

坪數規劃：52、60 坪

接待會所：台中市北屯區崇德十路與四平路交叉口