〈焦點股〉大量科技下半年展望佳 股價不畏處置開高走高漲停

AOI 及 PCB 鑽孔機大廠大量科技 (3167-TW) 在 3 月起營運明確脫離谷底區，單月營收由 1.5 億元向上走高到 8 月的 2.26 億，且人帳以高階設備爲主，大量科技下半年將有半導體製程設備擴大的業務，也符合目前市場熱門族群的重點也推升股價向上，股價今 (27) 日 不畏處置開高走高登漲停 140.5 元創新高。