〈焦點股〉大量科技下半年展望佳 股價不畏處置開高走高漲停
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-09-27 10:52
AOI 及 PCB 鑽孔機大廠大量科技 (3167-TW) 在 3 月起營運明確脫離谷底區，單月營收由 1.5 億元向上走高到 8 月的 2.26 億，且人帳以高階設備爲主，大量科技下半年將有半導體製程設備擴大的業務，也符合目前市場熱門族群的重點也推升股價向上，股價今 (27) 日 不畏處置開高走高登漲停 140.5 元創新高。
同時，大量科技並可望在下半年起在半導體業務量能擴大。
在半導體設備方面，大量科技也掌握包括晶圓廠訂單及先進封裝廠的 AOI 設備訂單，今年 下半年並將與群翊 (6664-TW) 爭取大型半導體客戶新訂單。
大量科技 2024 年上半年財報營收 8.89 億元，稅後純益 951 萬元，較去年同期由虧轉盈，每股純益 0.12 元。
大量科技 2024 年 1-8 月營收 13.34 億元，年增 90.61%。
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