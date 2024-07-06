〈熱門股〉大量科技營運脫離谷底半導體業務也加分 周漲逾11%

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-07-06 09:59

AOI 及 PCB 鑽孔機大廠大量科技 (3167-TW) 在 3 月起營運明確脫離谷底區，單月營收都在 1.5 億元以上，且以高階設備爲主，大量科技下半年將有半導體製程設備擴大的業務，也符合目前市場熱門族群的重點也推升股價向上，本周股價收在 74.1 元，周漲 11.43%。

大量科技 6 月營收以 1.74 億元創 23 個月來新高，月增 6.09%，年增 1.08 倍；2024 年 1-6 月營收 8.89 億元，年增 73.38%。同時，大量科技 2024 年第二季營收 4.9 億元創 7 季以來新高，季增 22.91%，年增 73.38%。大量科技並可望在下半年起在半導體業務擴大。半導體設備方面，大量科技也掌握包括晶圓廠訂單及先進封裝廠的 AOI 設備訂單，今年 下半年並將與群翊 (6664-TW) 爭取大型半導體客戶新訂單。

大量科技 2024 年第一季營收 3.98 億元，稅後虧損 1605 萬元，每股虧損 0.19 元，法人預估大量科技第二季營運向上，同時，預估營運轉盈並完全弭平第一季虧損，下半年則有樂觀的展望。目前大量科技股價站上所有均線，短線支撐在 5 日線 72.32 元。