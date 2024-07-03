〈焦點股〉大量科技高階設備出貨增早盤一度登漲停

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-07-03 09:39

AOI 及 PCB 鑽孔機大廠大量科技 (3167-TW) 在 3 月起營運明確脫離谷底區，單月營收都在 1.5 億元以上，且以高階設備爲主，大量科技並可望在下半年起在半導體業務擴大，今 (3) 日早盤爆量攻上漲停價 76.8 元，同時，早盤強勢的設備股還有聯策 (6658-TW) 鎮住漲停價 70.9 元。

大量科技 2024 年 5 月營收爲 1.64 億元，創 20 個月來新高，月增 7.18%，年增 85.08%，2024 年 1-5 月營收 7.15 億元，年增 66.57%，主要在於 3 月起 PCB 設備出貨量大增且以高階高價機型爲主，營運明顯擺脫谷底，同時，以大量目前訂單來看，2024 年下半年起有包括泰國台商 PCB 廠如華通 (2313-TW) 的拉貨。