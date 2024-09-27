〈日股盤後〉日經站回3萬9 收復8月暴跌後失土

鉅亨網編輯林羿君 綜合外電 2024-09-27 15:26

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日本股市週五 (27 日) 開高走高，在半導體族群拉抬下，日經 225 指數日經 225 指數(NKY) 終場大漲 903.93 點或 2.32%，報 39,829.56 點，為 7 月 31 日以來首度收在 39000 點以上。

半導體族群持續走強，東京威力科創飆漲 7.64%，因該公司樂觀 2024 年的營收與獲利可望同步大增並創新高，且預估在 AI、無人自駕，以及追求能源效率與碳中和的積極推動下，最晚在 2030 年之前，全部的晶片需求可望再增 1 倍。

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其他焦點股部分，愛德萬測試大漲 4.77%，TOWA 飆漲 5.37%，信越化學上漲 5.61%，雷太光電勁揚 8.19%。