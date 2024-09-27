殺瘋了！紅米發表Note 14新機售價5千起跳 最高階機型最貴約1.6萬還送5大保固

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-09-27 10:59

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小米 (01810-HK)旗下子品牌紅米周四 (26 日) 發表最新的 Note 14 系列新機及 Buds 6 等新產品，跟前幾代一樣仍分標準版、Pro、Pro + 機型，整體設計相比前幾代變化蠻大，而最值得注意的是，這次首銷送的保障實在太過驚艷。

在發布會上，Note 14 主打中端體驗，並強調抗摔、防水跟續航力增強等特色，Note 14 Pro + 採用全新的金剛架構，同時在正面和背面，還各採用了一塊康寧大猩猩玻璃 Victus 2 玻璃，來提升手機的抗摔性能。

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除抗摔外，上一代就開始捲的防水性能在 Note 14 Pro + 上同樣迎來了全面加強，一共支援 IP66&IP68&IP69 三重防水標準，甚至還通過 TÜV 南德 2 米 24 小時防水測試。

在電池續航力方面，此次新機採用矽碳負極電池技術、能量密度高達 814Wh/h，並支援超耐寒和 4 年超長壽命，快速充電方面也有 90W 加持。

其他硬體設備上，Note 14 Pro + 這次對比前代來說升級不小，像是處理器選用高通剛發表的驍龍 7s Gen 3 處理器，鏡頭也使用最頂的三鏡頭。另外，螢幕也延續傳統採用雙曲面設計，Note 14 Pro + 配備的是一塊 6.67 英寸的 1.5K OLED。

價格方面，12+256GB 首銷價格人民幣 1899 元 (約 8729 台幣)，12+512GB 首銷價格 2099 元 (約 9649 台幣)，16+512GB 為 2299 元 (約 1 萬 569 台幣)。

在首銷期間，Note14 Pro + 還將直接送五大金剛保固，具體為一年碎屏保、一年電池蓋保、一年進水保、五年電池保以及 365 天只換不修。

Note14 Pro 機型的起步價則來到人民幣 1399 元 (約 6431 台幣)，8+128GB 首銷 1399 元，8+256GB 售價 1499 元(約 6890 台幣)，12+256GB 跟 512GB 分別首銷 1699 元(約 7810 台幣) 與 1899 元(約 8729 台幣)。