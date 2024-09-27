〈焦點股〉大同資產活化明年有望發股利 價量齊揚
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-09-27 10:05
大同 (2371-TW) 昨 (26) 日公告，通過處分北市大安區復興南路不動產，交易總金額約 95.88 億元，力拚年底前交割，若加上芙蓉大樓資產活化案金額 131.25 億元，累計總金額高達 227 億元，激勵今 (27) 日股價價量齊揚。
大同早盤以 51.2 元開高，早盤最高漲至 51.8 元，漲逾 3%，隨後漲幅稍收斂，截至上午 11 點 45 分，股價暫報 50.7 元，漲幅 1.4%，站上所有均線，成交爆量超過 1.1 萬張。至於三大法人，三大法人連續 5 個交易日買超，合計買超 6389 張，不過昨日轉為賣方，減碼 197 張。
大同提到，處分北市東區不動產，再加上芙蓉大樓資產活化，全數入帳後可彌平過往特別盈餘公積及挹注營收、獲利，可加速實現經營團隊明年發股利的目標。
此外，大同也提到，旗下核心電力事業群三箭齊發，包含與美國阿肯色州洽談訂單；成功取得日本電力公司的水力發電機及電力變壓器訂單，也獲得智慧電表訂單，搶攻 1600 億商機，並以開始安排出貨；台灣市場則在電動巴士完成 250kV 動力系統與國產化與客戶認證，同樣已取得訂單。
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