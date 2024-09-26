【量大強漲股整理】第四季作夢行情啟動，該如何選股?散熱股有機會續航?航運股開高走低如何解讀?

鉅亨研報 2024-09-26 18:01

‌



加權指數，今日開高後震盪，終場上漲 97 點，收在 22858 點，量能小幅縮至 4328 億元。

觀察三大法人今天籌碼動向，外資買超 221.1 億，投信買超 12.43 億，自營商買超 48.7 億，三大法人合計買超 273.23 億，其中，投信連 29 買，累計 1155.7 億。

‌



美股漲跌互見，靜待聯準會主席鮑爾週四談話，AI 領銜美股，但投資人權衡貨幣政策前景，美股衝高回落，道瓊標普回落收黑，輝達連三紅，聯準會啟動新一輪寬鬆週期，分析師預期 2024 全，(MU-US) 美光

財測驚豔投資人，盤後飆漲 14%，(TSLA-US) 特斯拉，中國銷量回升，Q3 交車成績可期，今日日, 韓股市同步上漲，台股跟進表現亮眼，指數開高走高，盤中一度衝上 22,961 點，大漲 200 點，但逢高遇賣壓，挑戰 23,000 點大關後，漲勢逐漸收斂，航運, 化工, 紡織等類股由紅翻黑，大盤終場仍是以上漲作收，漲幅收斂，終場上漲 97 點，來到 22858 點大關，主要在於昨日強勢的航運股回檔，加上今日的量能微縮，量能不足的情況下，就是震盪整理，不過技術面觀察，指數站上季線第 3 個交易日，收復 8 月島狀反轉缺口，技術型態已轉為多方格局，三大法人同步買超，在資金行情增溫下，短線震盪整理之後，有機會繼續往前高挑戰，重點仍是在於選股，第四季向來是一年來最好操作的季度，有九成上漲的機率，多數轉機股，將會陸續表現；(2330-TW) 台積電，即將於 10/17(四) 召開法說會，相關的半導體, 矽光子及設備股，將可列為 Q4 選股方向。

股票方面，權值股，(2330-TW) 台積電，上漲 1%，收在 1150 元，台積電在今年第一季全球晶圓代工產業的市占率為 61.7％, 高居龍頭地位，先進製程在全球更是有高達 92％的市占率，明顯受惠於 AI 的成長，台積電競爭優勢越來越強，有利台股上漲；(2317-TW) 鴻海，上漲 0.53%，收在 189.5 元大關，鴻海科技日將於 10 月 8 日和 9 日登場，鴻海 23 日凌晨在臉書官網釋出全新電動車 Model D 的預告短片，預計在科技日期間亮相，鴻海更在貼文中以中英文表示，Model D 將引領未來科技，多元題材加持下，將有機會表現，(2454-TW) 聯發科，上漲 + 3.67%，收在 1270 元，累計前 8 個月營收年增 29.9%，表現符合市場預期；法人機構表示，在聯發科預估全年營收可雙位數成長的基礎上，看好天璣 9400,ASIC 等業務前景，預估今年每股獲利（EPS）約 58 元。

盤面強勢族群集中在，散熱族群，（NVDA-US）輝達，Blackwell 新平台有望於第四季出貨，帶動水冷散熱滲透率持續提升，早早切入水冷商機的散熱大廠 (3324-TW) 雙鴻，一度大漲逾 9%，亮燈漲停， (3017-TW) 奇鋐，大漲逾 + 6% 以上，來到 617 元，同時有 3C,VC 和切入液冷散熱市場，在 GB,200 中取得 50% 市占，未來獲利能力可望更好，值得期待，另外佳螢中秋錦囊妙計點名與告的，散熱股 (3013) 晟銘電，昨日亮燈漲停後，今天再創波段新高! 多元題材加持下，近日因應泰國擴廠計畫，啟動有擔保可轉換公司債（CB）募資案，隨著此案上周生效，加上 AI 伺服器需求穩定增長，帶動股價再度走強；而擁有雙題材加持，CoWos + 散熱的 (2486-TW) 一詮，狂噴 + 9% 以上，隨著下半年 AI 伺服器, 網通設備出貨上升，一詮開發均熱片需求暢旺，預計持續挹注第四季貢獻營收，有望達到雙位數成長；另外，一詮開發新材料均熱片，已完成 Metal TIM 銦片認證，將於明年第一季量產，營收占比有望達到 3 成，爆發力可期。

AI 時代來臨，高速傳輸需求快速提升，(2330-TW)台積電，宣布 COUPE 技術將於 2025 年完成驗證, 2026 年整合 CoWoS 封裝，導入共同封裝光學元件 (CPO) 之中，矽光子族群有望長期受惠；一再點名預告的雙連捷運站，(3081-TW)聯亞,(3450-TW)聯鈞，再創波段新高!(4979-TW)華星光，更有 + 5% 的漲幅，佳螢通通在我的中秋錦囊妙計中分享，功率半導體暨雷射封裝廠 (3450-TW) 聯鈞，上漲 + 6.3%，最高來到 201 元，盤再創波段新高，8 月營收 6.58 億，月增 2%，年增 40%，主力產品 400G 光通訊產品，已成功切入資料中心，也已具有矽光子技術，將視客戶需求規劃量產時程；

(3081-TW) 聯亞，收在 277 元，收盤再創波段新高，8 月營收 1.07 億，月增 2%，年增 77%，全球 CSP ( 雲端服務提供商 ) data center 出貨主力依然是 400G，但是聯亞客戶已經開始進行 800G 升級，聯亞有機會成為 800G 升級商機首波受惠者；(4979-TW) 華星光，上漲 5%，來到 151 元，高速傳輸需求由 400G 轉向 800G，大客戶 (MRVL-US) Marvell 持續投入 800G 光收發模組，今年下半年 800G 產品有機會明顯放量。



另外貨櫃三雄漲多震盪，長榮 (2603-TW) 由紅翻黑，陽明 (2609-TW), 萬海(2615-TW) 漲幅收斂，這些股票有機會續行嗎? 影片分享給你知道

想持股診斷或詢問盤勢分析

歡迎免費訂閱

股市期皇后 莊佳螢

https://lin.ee/9cyliMq

9/16 強勢股分享

【上市量大上漲股】

(2363-TW) 矽統

(2415-TW) 錩新

(6202-TW) 盛群

(6243-TW) 迅杰

(1805-TW) 寶徠

(2388-TW) 威盛

(6573-TW) 虹揚 - KY

(1736-TW) 喬山

(3017-TW) 奇鋐

(3324-TW) 雙鴻

(2486-TW) 一詮

(2543-TW) 皇昌

(3094-TW) 聯傑

(8110-TW) 華東

(3413-TW) 京鼎

(6415-TW) 矽力 *-KY

9/26 強勢股分享

【上櫃量大上漲股】

(3293-TW) 鈊象

(4527-TW) 方土霖

(6246-TW) 臺龍

(3483-TW) 力致

(1595-TW) 川寶

(4729-TW) 熒茂

(5202-TW) 力新

(4979-TW) 華星光

(3363-TW) 上詮

(8937-TW) 合騏

(6233-TW) 旺玖

(3564-TW) 其陽

(4123-TW) 晟德

(3213-TW) 茂訊

(5452-TW) 佶優

(3163-TW) 波若威

想持股診斷或詢問盤勢分析

請免費訂閱

股市期皇后 莊佳螢

https://lin.ee/9cyliMq

莊佳螢分析師:

每日分享盤勢解析跟精選產業個股，讓投資朋友輕鬆追蹤 2023 年年台股操作方向，相關詳細內容請加入 Line@索取，免費提供給您!

股市期皇后 證期雙分析師 莊佳螢

LINE 官方帳號

LINE ID 搜尋: @win1788 (@不可省略)

或是點擊下方網址加入

https://lin.ee/9cyliMq

Youtube 影音頻道 精彩解盤影片不容錯過!

(記得按讚，訂閱並打開小鈴鐺)

http://yt1.piee.pw/QAHKZ

文章來源: 摩爾投顧莊佳螢分析師