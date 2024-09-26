在台「非本國」企業2.7萬家 新加坡電商廣設實體店竄起最快

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-09-26 20:05

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財政部今 (26) 日公布，僑外 (陸) 資及外國公司在台營業人共 2.7 萬家，以僑外 (陸) 資占比 73.8% 為大宗，其他 7,051 家外國企業中，以新加坡商增速最快，與電商積極拓展實體通路有關，5 年內設立占比近 8 成，且排名第一的業者為連鎖便利商店，佔了近半數（47.2%）。

財政部統計指出，截至 113 年 9 月，僑外 (陸) 資及外國公司於我國登記營業人共 2 萬 6,952 家，其中僑外 (陸) 資家數占比達 73.8% 為大宗，屬外國公司共 7,051 家，主要來自香港、新加坡、英屬英國、美國、日本等。

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觀察設立年數，近半數開業已逾 10 年，其中又以僑外 (陸) 資、美國商等設立年數較長，逾 10 年占比逾 5 成且逾 20 年占約 1/4；新加坡商則因近年電商積極拓展實體通路，5 年內設立占比近 8 成，如蝦皮大舉增設「蝦皮店到店」。

財政部表示，登記資本額以僑外 (陸) 資、英屬英國商較高，中位數逾 500 萬元；香港及新加坡商則較低，半數營業人登記資本額不及 2 百萬元。資本額落差推測應與外商來臺設立組織類型或所從事行業類型有關。

觀察行業分布，僑外 (陸) 資及外企在台從事業務相似，家數排名前 3 大之行業中，重複出現：管理顧問業、未分類其他金融服務業與電子、通訊設備及其零組件批發業、其他資訊服務業，且皆有一定程度占比。