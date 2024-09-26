外資買超台股212億元 砸125億元加碼台積電 也沒忘要用力買船票

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-09-26 17:19

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台積電 (2330-TW) 昨日站上千元大關收盤報 1005 元，今 (26) 日盤中走勢求穩也穩定台股電子族群軍心，大盤 終場上漲 97.21 點以 22858.81 作收，成交值 4328.83 億元，三大法人合計買超 273.23 億元，外資除了砸 125.7 億元買超台積電之外，也買超貨櫃航運長榮 (2603-TW)、萬海 (2615-TW) 及陽明 (2609-TW)。

9 月 26 日三大法人在集中市場，外資買超 212.1 億元；自營商買超 48.60 億元；投信買超 12.43 億元；三大法人合計買超 273.23 億元。台積電今天收盤報 1015 元，上漲 10 元或 1%，成交 37629 張，個股成交值 381 億元，貢獻大盤點數約 80 點。

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9 月 26 日期貨市場方面，外資交易口數爲空單 2709 口，未平到這個合約口數爲空單 34290 口。

今天外資在集中市場買超較多的個股爲，新光金、群創、萬海、陽明、國泰金、友達、長榮、台積電、長榮航、亞泥；今天外資在集中市場賣超較多的個股爲，台新金、亞光、南亞科、金寶、華邦電、中信金、永豐金、元大金、興富發、中租 - KY。

今天投信在集中市場買超較多的個股爲，聯電、永豐金、日月光投控、中信金、兆豐金、台灣大、元大金、國票金、陽明、英業達；今天投信在集中市場賣超較多的個股爲，華新、大聯大、聯強、亞泥、新唐、京元電子、大成鋼、宏碁、仁寶、光寶科。

今天自營商在集中市場買超較多的個股爲，新光金、群創、台積電、金寶、友達、全新、國泰金、旺宏、兆豐金、永豐金；今天自營商在集中市場賣超較多的個股爲，萬海、潤隆、長榮、定穎投控、敬鵬、亞光、TPK-KY、長榮航、興富發、長華 *。