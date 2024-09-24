群益看台股Q4有望收復24000點 但要留意三大黑天鵝

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-09-24 19:05

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群益金融集團今 (24) 日舉辦 2024 年第四季投資展望說明會，預估第四季台股指數將於 21000-24500 點區間震盪，成長股股價空間遠大於指數，但黑天鵝蠢動也不得不留意，包括，可能發生日元急速升值、地緣政治風險遽增，以及美國大選選前美中關係惡化等。

群益表示，第四季最大國際事件是 11 月 5 日美國大選，10 月進入搶票白熱化階段，7 個搖擺州合計 93 張選舉人票是勝負關鍵，比較偏多的訊息是，9 月聯準會啟動的降息循環有望一路延續到 2026 年。

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