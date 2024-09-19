iPhone 16預購賣翻 四大電商平台統計出爐

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-09-19 16:13

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iPhone 16 即將於明日正式開賣，預購買氣相當熱絡，就連全聯隔日達今年首度加入 iPhone 首發預購行列也賣翻，整體預購量較去年成長近 10 倍，富邦媒 (8454-TW)momo 購物網也表示，首批預購即創下 1 分鐘內售罄的佳績。

全聯表示，隔日達今年首度加入 iPhone 首發預購行列，整體預購量相比去年 12 月初次販售 iPhone 15 系列成長近 10 倍，特別是首波預購搭配全支付滿額加碼贈點活動最高省 3500 元，成功吸引消費者下單。

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隔日達觀察消費者喜好，以 iPhone 16 Pro 最為熱門，約占預購量一半，容量又以 256GB 最受歡迎，占比超過 60%；而 iPhone 16/16 Plus 系列以白色最受歡迎，高階款 iPhone 16 Pro/ Pro Max 系列則以首度亮相的沙漠色鈦金屬最搶手，獲近一半消費者選擇。

富邦媒也表示，預購第一小時 iPhone 商品頁面湧入人流較平日同時段成長超過 300 倍，其中 iPhone 16 Pro 系列年度話題新色沙漠色鈦金屬是首選，容量以 256G 最受消費者青睞，首批預購即創下 1 分鐘內售罄佳績。

看準果粉的換機商機，momo 購物網將於明日早上 8 點同步官網現貨開賣 iPhone 全新 4 款機型。

而據 Yahoo 奇摩購物中心數據觀察， iPhone 16 系列預購表現亮眼，整體預購量較 iPhone 15 成長近 40%，其中以 iPhone Pro 系列、256GB 的機型為預購大宗，全新沙漠色鈦金屬最受歡迎，並帶動平台整體 iPhone 相關關鍵字熱搜量最高增長達 63 倍。

蝦皮購物也指出，9 月 13 日新 iPhone 開放預約時便湧入大量用戶搶著下單，最受歡迎的型號是 iPhone 16 Pro Max 256G，平台上以黑色鈦金屬最受喜愛。