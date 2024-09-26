日元盤中貶破145關卡 寫近3周新低

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2024-09-26 13:40

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由於交易員仍不確定日本和美國之間利差未來如何發展，日元兌美元跌至 3 周以來的最低水準。

日元兌美元匯率周四 (26 日) 盤中一度貶值 0.2%，至 145.04，上次出現這一水準是在 9 月 4 日，隨後在波動的交易中回吐了大部分貶勢。東京下午 13:32 ，美元兌日元暫報 144.85。

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儘管聯準會上周降息了 50 個基點，但主席鮑爾並未透露未來可能的寬鬆速度，而本周日本央行總裁植田和男重申，日本央行並不急於升息。

澳洲聯邦銀行貨幣策略師 Carol Kong 表示，上周聯邦公開市場委員會 (FOMC) 大幅降息和軟著陸希望推動的風險偏好情緒，已經蓋過了利差縮小的影響。

Kong 指出，自民黨選舉是一個事件風險，根據哪位候選人獲勝，日本央行的市場定價可能會朝任一方向大幅波動。

日元兌美元匯率觸及 38 年低點後，本季迄今已上漲 11%，但市場現在質疑殖利率差距將縮小多少。日本也持續面臨強勁的資本外流、貿易逆差和負實際利率，這些都對日元構成壓力。