10年新高！國發會通過114年公建預算2405億 交通建設占過半
鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-07-18 18:31
國發會於今 (18) 日第 121 次委員會議審議，通過 114 年度重大公共建設計畫暨前瞻基礎建設計畫第 5 期特別預算先期作業經費編列，中央公務經費匡列 2,405 億元，更創近 10 年來新高，交通建設約 1,284.9 億元 (占 53.4％) 最高，環境資源及農業建設分居二、三，將陳報行政院納入 114 年度中央政府總預算案，送立法院審查。
國發會主委劉鏡清表示，114 年度重大公共建設計畫，各部會提出 266 項計畫，加上前瞻基礎建設計畫第 5 期特別預算案 49 項公共建設計畫，經初審、複審，並邀集財政部、主計總處及工程會等會審機關共同審議，在與相關部會副首長會商後，於今（18）日提報委員會議審議通過。
劉鏡清表示，中央公務經費建議匡列 2,405 億元，除逐年提高，更創近 10 年來新高，充分突顯政府對公共建設之高度重視。至於前瞻基礎建設計畫部分，因 114 年為前瞻計畫最後 1 年，建議匡列 517.5 億元。
考量交通為建設之母，可帶動產業布局與地方發展，114 年公共建設計畫先期作業之經費編列，即以交通建設約 1,284.9 億元 (占 53.4％) 最高，期透過交通建設計畫均衡臺灣各方面發展；其次，與民眾生活息息相關的污水、再生水、垃圾處理等環境資源計畫約 569.5 億元 (占 23.7％)，第三則為農田水利、森林與農漁業永續、整體治山防災的農業建設為 223.7 億元 (占 9.3％)。
前瞻基礎建設計畫部分，則以城鄉建設約 180 億元 (占 34.8％) 最高，以闢建臺灣未來 30 年的基礎建設；其次為強化國土韌性，以因應氣候變遷、環境衝擊的水環境建設約 179.7 億元 (占 34.7％)；第三為因應綠色交通運具的趨勢，建構安全便捷的軌道建設約 87.6 億元 (占 16.9％)。
為落實總統賴清德政見「均衡臺灣」、行政院國家希望工程的政策，劉鏡清請各部會往後籌編年度政府公共建設各類預算時，應優先滿足國家希望工程相關計畫的經費需求，落實國家進步、增進社會福祉的目標。
劉鏡清表示，政府財政資源有限，民間力量無窮。雖然每年政府均儘量寬籌公共建設經費，但國發會正進一步協調各部會與民間，希望引導民間資金投入公共建設，更加擴大公共建設財源，期減輕政府龐大的建設財政負擔，並能讓民間資金活絡經濟，而且達到提升公共建設服務水準的目的。
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