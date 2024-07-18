10年新高！國發會通過114年公建預算2405億 交通建設占過半

劉鏡清表示，中央公務經費建議匡列 2,405 億元，除逐年提高，更創近 10 年來新高，充分突顯政府對公共建設之高度重視。至於前瞻基礎建設計畫部分，因 114 年為前瞻計畫最後 1 年，建議匡列 517.5 億元。



考量交通為建設之母，可帶動產業布局與地方發展，114 年公共建設計畫先期作業之經費編列，即以交通建設約 1,284.9 億元 (占 53.4％) 最高，期透過交通建設計畫均衡臺灣各方面發展；其次，與民眾生活息息相關的污水、再生水、垃圾處理等環境資源計畫約 569.5 億元 (占 23.7％)，第三則為農田水利、森林與農漁業永續、整體治山防災的農業建設為 223.7 億元 (占 9.3％)。



前瞻基礎建設計畫部分，則以城鄉建設約 180 億元 (占 34.8％) 最高，以闢建臺灣未來 30 年的基礎建設；其次為強化國土韌性，以因應氣候變遷、環境衝擊的水環境建設約 179.7 億元 (占 34.7％)；第三為因應綠色交通運具的趨勢，建構安全便捷的軌道建設約 87.6 億元 (占 16.9％)。



為落實總統賴清德政見「均衡臺灣」、行政院國家希望工程的政策，劉鏡清請各部會往後籌編年度政府公共建設各類預算時，應優先滿足國家希望工程相關計畫的經費需求，落實國家進步、增進社會福祉的目標。



劉鏡清表示，政府財政資源有限，民間力量無窮。雖然每年政府均儘量寬籌公共建設經費，但國發會正進一步協調各部會與民間，希望引導民間資金投入公共建設，更加擴大公共建設財源，期減輕政府龐大的建設財政負擔，並能讓民間資金活絡經濟，而且達到提升公共建設服務水準的目的。